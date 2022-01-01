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100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня


Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 6-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах


Сезон И Г П О
2020/21 55 27 24 51
2021/22 77 45 56 101
Всего 132 72 80 152

 


Статистика Кирилла Капризова в плей-офф


Сезон И Г П О
2020/21 7 2 1 3



В матче с «Сент-Луисом» 16 апреля 2022 года Капризов забил 43-ю шайбу и установил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон.


  Игрок Сезон Игры Голы
1. Кирилл Капризов 2021/2022 77 45
2. Мариан Габорик 2007/2008 77 42
3. Эрик Стаал 2017/2018 82 42



Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

  Игрок Г П О
1. Коннор Макдэвид 43 73 116
2. Джонатан Юбердо 30 83 113
3. Джонни Годро 38 71 109
4. Леон Драйзайтль 54 53 107
5. Остон Мэттьюс 58 44 102
6. Кирилл Капризов 45 56 101
7. Мэттью Ткачук 40 60 100
8. Артемий Панарин 22 74 96
9. Митч Марнер 34 61 95
10. Джей Ти Миллер 30 63 93


Статистика Кирилла Капризова на 23 апреля 2022 года.









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 23 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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    100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.











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