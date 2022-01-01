100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 6-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2020/21
|55
|27
|24
|51
|2021/22
|77
|45
|56
|101
|Всего
|132
|72
|80
|152
Статистика Кирилла Капризова в плей-офф
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2020/21
|7
|2
|1
|3
В матче с «Сент-Луисом» 16 апреля 2022 года Капризов забил 43-ю шайбу и установил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон.
|
|Игрок
|Сезон
|Игры
|Голы
|1.
|Кирилл Капризов
|2021/2022
|77
|45
|2.
|Мариан Габорик
|2007/2008
|77
|42
|3.
|Эрик Стаал
|2017/2018
|82
|42
Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022
100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|Коннор Макдэвид
|43
|73
|116
|2.
|Джонатан Юбердо
|30
|83
|113
|3.
|Джонни Годро
|38
|71
|109
|4.
|Леон Драйзайтль
|54
|53
|107
|5.
|Остон Мэттьюс
|58
|44
|102
|6.
|Кирилл Капризов
|45
|56
|101
|7.
|Мэттью Ткачук
|40
|60
|100
|8.
|Артемий Панарин
|22
|74
|96
|9.
|Митч Марнер
|34
|61
|95
|10.
|Джей Ти Миллер
|30
|63
|93
Статистика Кирилла Капризова на 23 апреля 2022 года.