100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня





Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 6-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.





Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах







Сезон И Г П О 2020/21 55 27 24 51 2021/22 77 45 56 101 Всего 132 72 80 152



Статистика Кирилла Капризова в плей-офф







Сезон И Г П О 2020/21 7 2 1 3





В матче с «Сент-Луисом» 16 апреля 2022 года Капризов забил 43-ю шайбу и установил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон.







Игрок Сезон Игры Голы 1. Кирилл Капризов 2021/2022 77 45 2. Мариан Габорик 2007/2008 77 42 3. Эрик Стаал 2017/2018 82 42





Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022



100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ





Игрок Г П О 1. Коннор Макдэвид 43 73 116 2. Джонатан Юбердо 30 83 113 3. Джонни Годро 38 71 109 4. Леон Драйзайтль 54 53 107 5. Остон Мэттьюс 58 44 102 6. Кирилл Капризов 45 56 101 7. Мэттью Ткачук 40 60 100 8. Артемий Панарин 22 74 96 9. Митч Марнер 34 61 95 10. Джей Ти Миллер 30 63 93



Статистика Кирилла Капризова на 23 апреля 2022 года.