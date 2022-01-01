Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты»





Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 8-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.





Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах







Сезон И Г П О 2020/21 55 27 24 51 2021/22 73 43 50 93 Всего 128 70 74 144



Статистика Кирилла Капризова в плей-офф







Сезон И Г П О 2020/21 7 2 1 3





В матче с «Сент-Луисом» 16 апреля 2022 года Капризов забил 43-ю шайбу и установил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон.







Игрок Сезон Игры Голы 1. Кирилл Капризов 2021/2022 73 43 2. Мариан Габорик 2007/2008 77 42 3. Эрик Стаал 2017/2018 82 42





Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022



100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ





Игрок Г П О 1. Коннор Макдэвид 42 68 110 2. Джонатан Юбердо 30 78 108 3. Джонни Годро 36 69 105 4. Леон Драйзайтль 54 51 105 5. Остон Мэттьюс 58 44 102 6. Мэттью Ткачук 39 57 96 7. Митч Марнер 33 60 93 8. Кирилл Капризов 43 50 93 9. Микко Райтанен 36 55 91 10. Джей Ти Миллер 29 62 91



Статистика Кирилла Капризова на 17 апреля 2022 года.