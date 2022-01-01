Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты»


Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 8-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах


Сезон И Г П О
2020/21 55 27 24 51
2021/22 73 43 50 93
Всего 128 70 74 144

 


Статистика Кирилла Капризова в плей-офф


Сезон И Г П О
2020/21 7 2 1 3



В матче с «Сент-Луисом» 16 апреля 2022 года Капризов забил 43-ю шайбу и установил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон.


  Игрок Сезон Игры Голы
1. Кирилл Капризов 2021/2022 73 43
2. Мариан Габорик 2007/2008 77 42
3. Эрик Стаал 2017/2018 82 42



Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

  Игрок Г П О
1. Коннор Макдэвид 42 68 110
2. Джонатан Юбердо 30 78 108
3. Джонни Годро 36 69 105
4. Леон Драйзайтль 54 51 105
5. Остон Мэттьюс 58 44 102
6. Мэттью Ткачук 39 57 96
7. Митч Марнер 33 60 93
8. Кирилл Капризов 43 50 93
9. Микко Райтанен 36 55 91
10. Джей Ти Миллер 29 62 91


Статистика Кирилла Капризова на 17 апреля 2022 года.









  • Александру Овечкину осталось набрать один балл до 1400 очков в НХЛ
  • Матч звезд НХЛ-2022. Кузнецов, Василевский, Капризов
  • Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня
  • Капризов не сможет дебютировать в этом сезоне за «Миннесоту»
  • Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю
    •




    Кирилл Капризов побил исторический рекорд «Миннесоты»

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 777. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 24 шайбы.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Бровары на карте Украины
    Погода в Москве на 18 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 18 апреля
    Кто родился 17 апреля. В этот день родились
    Самые смешные анекдоты дня - 17 апреля 2022 года
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Где находится Мариуполь на карте Украины, карта Мариуполя (Азовсталь)
    Гороскоп на 18 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 18 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    17 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru