



Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 6-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.





Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах







Сезон И Г П О 2020/21 55 27 24 51 2021/22 66 39 46 85 Всего 121 66 70 136



Статистика Кирилла Капризова в плей-офф







Сезон И Г П О 2020/21 7 2 1 3





Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022



100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ





Игрок Г П О 1. Коннор Макдэвид 39 63 102 2. Леон Драйзайтль 49 50 99 3. Джонатан Юбердо 23 73 96 4. Джонни Годро 31 60 91 5. Остон Мэттьюс 51 37 88 6. Кирилл Капризов 39 46 85 7. Назем Кадри 26 57 83 8. Мэттью Ткачук 32 51 83 9. Микко Райтанен 35 47 82 10. Кайл Коннор 41 41 82



Статистика Кирилла Капризова на 3 апреля 2022 года.