Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 6-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2020/21
|55
|27
|24
|51
|2021/22
|66
|39
|46
|85
|Всего
|121
|66
|70
|136
Статистика Кирилла Капризова в плей-офф
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2020/21
|7
|2
|1
|3
Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022
100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|Коннор Макдэвид
|39
|63
|102
|2.
|Леон Драйзайтль
|49
|50
|99
|3.
|Джонатан Юбердо
|23
|73
|96
|4.
|Джонни Годро
|31
|60
|91
|5.
|Остон Мэттьюс
|51
|37
|88
|6.
|Кирилл Капризов
|39
|46
|85
|7.
|Назем Кадри
|26
|57
|83
|8.
|Мэттью Ткачук
|32
|51
|83
|9.
|Микко Райтанен
|35
|47
|82
|10.
|Кайл Коннор
|41
|41
|82
Статистика Кирилла Капризова на 3 апреля 2022 года.