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Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня


Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 7-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах


Сезон И Г П О
2020/21 55 27 24 51
2021/22 68 40 47 87
Всего 123 67 71 138

 


Статистика Кирилла Капризова в плей-офф


Сезон И Г П О
2020/21 7 2 1 3



Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

  Игрок Г П О
1. Коннор Макдэвид 40 65 105
2. Джонатан Юбердо 26 76 102
3. Леон Драйзайтль 50 51 101
4. Остон Мэттьюс 54 41 95
5. Джонни Годро 34 61 95
6. Митч Марнер 31 57 88
7. Кирилл Капризов 40 47 87
8. Мэттью Ткачук 32 53 85
9. Артемий Панарин 19 65 84
10. Роман Йоси 19 65 84


Статистика Кирилла Капризова на 6 апреля 2022 года.









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    Правила определения участников плей-офф в НХЛ

    В плей-офф Национальной хоккейной лиги выходят 16 команд, по 8 из Западной и Восточной конференций.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

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