Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 7-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2020/21
|55
|27
|24
|51
|2021/22
|68
|40
|47
|87
|Всего
|123
|67
|71
|138
Статистика Кирилла Капризова в плей-офф
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2020/21
|7
|2
|1
|3
Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022
100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|Коннор Макдэвид
|40
|65
|105
|2.
|Джонатан Юбердо
|26
|76
|102
|3.
|Леон Драйзайтль
|50
|51
|101
|4.
|Остон Мэттьюс
|54
|41
|95
|5.
|Джонни Годро
|34
|61
|95
|6.
|Митч Марнер
|31
|57
|88
|7.
|Кирилл Капризов
|40
|47
|87
|8.
|Мэттью Ткачук
|32
|53
|85
|9.
|Артемий Панарин
|19
|65
|84
|10.
|Роман Йоси
|19
|65
|84
Статистика Кирилла Капризова на 6 апреля 2022 года.