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Александру Овечкину осталось набрать один балл до 1400 очков в НХЛ


Овечкин - 1400 очков

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая состоится в ночь с 6 на 7 апреля 2022 года, может преодолеть отметку в 1400 набранных очков в Национальной хоккейной лиге.

Овечкин станет 21-м игроком за всю историю Лиги, кто достиг рубежа в 1400 очков. Лидирует в списке канадский форвард Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 результативных баллов.

Всего за 17 сезонов в форме «Вашингтона» 36-летний россиянин в 1264 играх набрал 1399 очков - забросил 772 шайбы и отдал 627 результативных передач.

Статистика Овечкина по сезонам

2005/2006 - 106 (52+54) очков
В дебютном сезоне Овечкин набрал 106 очков при том, что «столичные» заняли последнее место в дивизионе.

2006/2007 - 92 (46+46)
В том сезоне хоккеист занял 13-е место по очкам и 4-е по забитым шайбам.

2007/2008 - 112 (65+47)
Показал свой лучший результат по заброшенным шайбам и стал лучшим снайпером и бомбардиром «регулярки».

2008/2009 - 110 (56+54)
Второй раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

2009/2010 - 109 (50+59)
Овечкин набрал 109 очков даже с учетом 10 пропущенных матчей.

2010/2011 - 85 (32+53)
Забросил наименьшее количество шайб (не считая двух укороченных сезонов) за карьеру в НХЛ.

2011/2012 - 65 (38+27)
Худший сезон россиянина в Национальной хоккейной лиге.

2012/2013 - 56 (32+24)
Сезон был укорочен из-за локаута, но Овечкин в третий раз выиграл снайперскую гонку.

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2013/2014 - 79 (51+28)
Четвертый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

2014/2015 - 81 (53+28)
Пятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

2015/2016 - 71 (50+21)
Шестой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

2016/2017 - 69 (33+36)
Провел не самый удачный сезон в карьере, хотя не пропустил ни одного матча.

2017/2018 - 87 (49+38)
Овечкину не хватило одной шайбы до 50-ти, но он все равно выиграл «Морис Ришар Трофи» (в седьмой раз).

2018/2019 - 89 (51+38)
Россиянин в восьмой раз забил 50 шайб за сезон НХЛ.

2019/2020 - 67 (48+19)
Овечкин завоевал девятый «Морис Ришар Трофи» за карьеру в НХЛ.

2020/2021 - 42 (24+18)
Сезон был укорочен из-за пандемии коронавируса.

2021/2022 - 79 (42+37)
Для своего возраста Овечкин показывает феноменальную результативность.

Из российских хоккеистов только Овечкин смог преодолеть отметку в 1400 очков в регулярных чемпионатах. Второй российский бомбардир Сергей Федоров набрал 1179 очков. Из действующих игроков из России лучший показатель по набранным очкам имеет нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (1140 очков).









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  • Овечкин в шестой раз забросил 50 шайб за сезон
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    Александру Овечкину осталось набрать один балл до 1400 очков в НХЛ

    Овечкин - 1400 очков

    Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Тампа-Бэй», которая состоится в ночь с 6 на 7 апреля 2022 года, может преодолеть отметку в 1400 набранных очков в НХЛ.

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