Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли





В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.



Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022



1/8 финала



Флорида – Вашингтон - 4-2 (2:4, 5:1, 1:6, 3:2 ОТ, 5:3, 4:3 ОТ)



Торонто – Тампа-Бэй - 3-4 (5:0, 3:5, 5:2, 3:7, 4:3, 3:4 ОТ, 1:2)



Каролина – Бостон - 4-3 (5:1, 5:2, 2:4, 2:5, 5:1, 2:5, 3:2)



Рейнджерс – Питтсбург - 4-3 (3:4 3ОТ, 5:2, 4:7, 2:7, 5:3, 5:3, 4:3 ОТ)



Колорадо – Нэшвилл - 4-0 (7:2, 2:1 ОТ, 7:3, 5:3)



Миннесота - Сент-Луис - 2-4 (0:4, 6:2, 5:1, 2:5, 2:5, 1:5)



Калгари – Даллас - 4:3 (1:0, 0:2, 2:4, 4:1, 3:1, 2:4, 3:2 ОТ)



Эдмонтон – Лос-Анджелес - 4-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5 ОТ, 4:2, 2:0)



1/4 финала



Флорида - Тампа-Бэй - 0-4 (1:4, 1:2, 1:5, 0:2)



Каролина - Рейнджерс - 3-4 (2:1 ОТ, 2:0, 1:3, 1:4, 3:1, 2:5, 2:6)



Колорадо - Сент-Луис - 4-2 (3:2 ОТ, 1:4, 5:2, 6:3, 4:5 ОТ, 3:2)



Калгари - Эдмонтон - 1-4 (9:6, 3:5, 1:4, 3:5, 4:5 ОТ)



1/2 финала



Рейнджерс - Тампа-Бэй - 2-4 (6:2, 3:2, 2:3, 1:4, 1:3, 1:2)



Колорадо - Эдмонтон - 4-0 (8:6, 4:0, 4:2, 6:5 ОТ)



Финал



Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг



Счет в серии: 4-2



16.06 Колорадо - Тампа-Бэй - 4:3 ОТ

19.06 Колорадо - Тампа-Бэй - 7:0

21.06 Тампа-Бэй - Колорадо - 6:2

23.06 Тампа-Бэй - Колорадо - 2:3 ОТ

25.06 Колорадо - Тампа-Бэй - 2:3

27.06 Тампа-Бэй - Колорадо - 1:2