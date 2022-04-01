Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли


Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.

Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022

1/8 финала

Флорида – Вашингтон - 4-2 (2:4, 5:1, 1:6, 3:2 ОТ, 5:3, 4:3 ОТ)

Торонто – Тампа-Бэй - 3-4 (5:0, 3:5, 5:2, 3:7, 4:3, 3:4 ОТ, 1:2)

Каролина – Бостон - 4-3 (5:1, 5:2, 2:4, 2:5, 5:1, 2:5, 3:2)

Рейнджерс – Питтсбург - 4-3 (3:4 3ОТ, 5:2, 4:7, 2:7, 5:3, 5:3, 4:3 ОТ)

Колорадо – Нэшвилл - 4-0 (7:2, 2:1 ОТ, 7:3, 5:3)

Миннесота - Сент-Луис - 2-4 (0:4, 6:2, 5:1, 2:5, 2:5, 1:5)

Калгари – Даллас - 4:3 (1:0, 0:2, 2:4, 4:1, 3:1, 2:4, 3:2 ОТ)

Эдмонтон – Лос-Анджелес - 4-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5 ОТ, 4:2, 2:0)

1/4 финала

Флорида - Тампа-Бэй - 0-4 (1:4, 1:2, 1:5, 0:2)

Каролина - Рейнджерс - 3-4 (2:1 ОТ, 2:0, 1:3, 1:4, 3:1, 2:5, 2:6)

Колорадо - Сент-Луис - 4-2 (3:2 ОТ, 1:4, 5:2, 6:3, 4:5 ОТ, 3:2)

Калгари - Эдмонтон - 1-4 (9:6, 3:5, 1:4, 3:5, 4:5 ОТ)

1/2 финала

Рейнджерс - Тампа-Бэй - 2-4 (6:2, 3:2, 2:3, 1:4, 1:3, 1:2)

Колорадо - Эдмонтон - 4-0 (8:6, 4:0, 4:2, 6:5 ОТ)

Финал

Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг

Счет в серии: 4-2

16.06 Колорадо - Тампа-Бэй - 4:3 ОТ
19.06 Колорадо - Тампа-Бэй - 7:0
21.06 Тампа-Бэй - Колорадо - 6:2
23.06 Тампа-Бэй - Колорадо - 2:3 ОТ
25.06 Колорадо - Тампа-Бэй - 2:3
27.06 Тампа-Бэй - Колорадо - 1:2









  • НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
  • Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Билеты на матчи "Торонто" самые дорогие в НХЛ
  • Брайан Бурк - лучший генеральный менеджер в НХЛ
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Как улучшить работу мозга?

    Когнитивные функции

    Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации. С помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.









    Точный гороскоп на 28 июня 2022 года Овен
    27 июня - какой знак зодиака
    Карта Украины с областями и городами на русском, карта Донецкой и Луганской областей
    Курс евро ЦБ РФ на 27 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 27 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Расписание матчей Кубка PARI Премьер 2022
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 26 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Какой праздник 27 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Погода в Москве на 27 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 27 июня 2022 года Рыбы
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru