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Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 11 июня


Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.

Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022

1/8 финала

Флорида – Вашингтон - 4-2 (2:4, 5:1, 1:6, 3:2 ОТ, 5:3, 4:3 ОТ)

Торонто – Тампа-Бэй - 3-4 (5:0, 3:5, 5:2, 3:7, 4:3, 3:4 ОТ, 1:2)

Каролина – Бостон - 4-3 (5:1, 5:2, 2:4, 2:5, 5:1, 2:5, 3:2)

Рейнджерс – Питтсбург - 4-3 (3:4 3ОТ, 5:2, 4:7, 2:7, 5:3, 5:3, 4:3 ОТ)

Колорадо – Нэшвилл - 4-0 (7:2, 2:1 ОТ, 7:3, 5:3)

Миннесота - Сент-Луис - 2-4 (0:4, 6:2, 5:1, 2:5, 2:5, 1:5)

Калгари – Даллас - 4:3 (1:0, 0:2, 2:4, 4:1, 3:1, 2:4, 3:2 ОТ)

Эдмонтон – Лос-Анджелес - 4-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5 ОТ, 4:2, 2:0)

1/4 финала

Флорида - Тампа-Бэй - 0-4 (1:4, 1:2, 1:5, 0:2)

Каролина - Рейнджерс - 3-4 (2:1 ОТ, 2:0, 1:3, 1:4, 3:1, 2:5, 2:6)

Колорадо - Сент-Луис - 4-2 (3:2 ОТ, 1:4, 5:2, 6:3, 4:5 ОТ, 3:2)

Калгари - Эдмонтон - 1-4 (9:6, 3:5, 1:4, 3:5, 4:5 ОТ)

1/2 финала

Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг

Счет в серии: 2-3

02.06 03:00 Рейнджерс - Тампа-Бэй - 6:2
04.06 03:00 Рейнджерс - Тампа-Бэй - 3:2
05.06 20:00 Тампа-Бэй - Рейнджерс - 3:2
08.06 03:00 Тампа-Бэй - Рейнджерс - 4:1
10.06 03:00 Рейнджерс - Тампа-Бэй - 1:3
12.06 03:00 Тампа-Бэй - Рейнджерс
15.06 03:00 Рейнджерс - Тампа-Бэй

Колорадо Эвеланш - Эдмонтон Ойлерз

Счет в серии: 4-0

01.06 03:00 Колорадо - Эдмонтон - 8:6
03.06 03:00 Колорадо - Эдмонтон - 4:0
05.06 03:00 Эдмонтон - Колорадо - 2:4
07.06 03:00 Эдмонтон - Колорадо - 5:6 ОТ









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