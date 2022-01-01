Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 10 мая

В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.
Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022
1/8 финала
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»
Счет в серии: 2-2
04.05 02:30 Флорида - Вашингтон - 2:4
06.05 02:30 Флорида - Вашингтон - 5:1
07.05 20:00 Вашингтон - Флорида - 6:1
10.05 02:00 Вашингтон - Флорида - 2:3
12.05 Флорида - Вашингтон
14.05 Вашингтон - Флорида
16.05 Флорида - Вашингтон
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Счет в серии: 2-2
03.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 5:0
05.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:5
07.05 02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 2:5
09.05 02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 7:3
11.05 Торонто - Тампа-Бэй
13.05 Тампа-Бэй - Торонто
15.05 Торонто - Тампа-Бэй
«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»
Счет в серии: 2-2
03.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:1
05.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:2
07.05 02:00 Бостон - Каролина - 4:2
08.05 19:30 Бостон - Каролина - 5:2
11.05 Каролина - Бостон
13.05 Бостон - Каролина
15.05 Каролина - Бостон
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»
Счет в серии: 1-3
04.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 3:4 3ОТ
06.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 5:2
08.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс - 7:4
10.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс - 7:2
12.05 Рейнджерс - Питтсбург
14.05 Питтсбург - Рейнджерс
16.05 Рейнджерс - Питтсбург
«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»
Счет в серии: 4-0
04.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл - 7:2
06.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл - 2:1 ОТ
07.05 23:30 Нэшвилл - Колорадо - 3:7
10.05 04:30 Нэшвилл - Колорадо - 3:5
«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз»
Счет в сери: 2-2
03.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 0:4
05.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 6:2
07.05 04:30 Сент-Луис - Миннесота - 1:5
08.05 23:30 Сент-Луис - Миннесота - 5:2
11.05 Миннесота - Сент-Луис
13.05 Сент-Луис - Миннесота
15.05 Миннесота - Сент-Луис
«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»
Счет в серии: 2-2
04.05 05:00 Калгари - Даллас - 1:0
06.05 05:00 Калгари - Даллас - 0:2
08.05 04:30 Даллас - Калгари - 4:2
10.05 04:30 Даллас - Калгари - 1:4
12.05 Калгари - Даллас
14.05 Даллас - Калгари
16.05 Калгари - Даллас
«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз»
Счет в серии: 2-2
03.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4
05.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:0
07.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 2:8
09.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:0
11.05 Эдмонтон - Лос-Анджелес
13.05 Лос-Анджелес - Эдмонтон
15.05 Эдмонтон - Лос-Анджелес