



В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.



Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022



1/8 финала



«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»



Счет в серии: 3-2



04.05 02:30 Флорида - Вашингтон - 2:4

06.05 02:30 Флорида - Вашингтон - 5:1

07.05 20:00 Вашингтон - Флорида - 6:1

10.05 02:00 Вашингтон - Флорида - 2:3

12.05 02:30 Флорида - Вашингтон - 5:3

14.05 02:30 Вашингтон - Флорида

16.05 Флорида - Вашингтон



«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»



Счет в серии: 3-3



03.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 5:0

05.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:5

07.05 02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 2:5

09.05 02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 7:3

11.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 4:3

13.05 02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 4:3 ОТ

15.05 Торонто - Тампа-Бэй



«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»



Счет в серии: 3-3



03.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:1

05.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:2

07.05 02:00 Бостон - Каролина - 4:2

08.05 19:30 Бостон - Каролина - 5:2

11.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:1

13.05 02:00 Бостон - Каролина - 5:2

15.05 Каролина - Бостон



«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»



Счет в серии: 2-3



04.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 3:4 3ОТ

06.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 5:2

08.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс - 7:4

10.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс - 7:2

12.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 5:3

14.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс

16.05 Рейнджерс - Питтсбург



«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»



Счет в серии: 4-0



04.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл - 7:2

06.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл - 2:1 ОТ

07.05 23:30 Нэшвилл - Колорадо - 3:7

10.05 04:30 Нэшвилл - Колорадо - 3:5



«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз»



Счет в сери: 2-4



03.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 0:4

05.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 6:2

07.05 04:30 Сент-Луис - Миннесота - 1:5

08.05 23:30 Сент-Луис - Миннесота - 5:2

11.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 2:5

13.05 04:30 Сент-Луис - Миннесота - 5:1



«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»



Счет в серии: 3-2



04.05 05:00 Калгари - Даллас - 1:0

06.05 05:00 Калгари - Даллас - 0:2

08.05 04:30 Даллас - Калгари - 4:2

10.05 04:30 Даллас - Калгари - 1:4

12.05 04:30 Калгари - Даллас - 3:1

14.05 04:30 Даллас - Калгари

16.05 Калгари - Даллас



«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз»



Счет в серии: 3-3



03.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4

05.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:0

07.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 2:8

09.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:0

11.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:5 ОТ

13.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 2:4

15.05 Эдмонтон - Лос-Анджелес