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Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 16 мая


Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.

Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022

1/8 финала

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»

Счет в серии: 4-2


04.05 02:30 Флорида - Вашингтон - 2:4
06.05 02:30 Флорида - Вашингтон - 5:1
07.05 20:00 Вашингтон - Флорида - 6:1
10.05 02:00 Вашингтон - Флорида - 2:3
12.05 02:30 Флорида - Вашингтон - 5:3
14.05 02:30 Вашингтон - Флорида - 3:4 ОТ

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Счет в серии: 3-4

03.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 5:0
05.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:5
07.05 02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 2:5
09.05 02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 7:3
11.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 4:3
13.05 02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 4:3 ОТ
15.05 02:00 Торонто - Тампа-Бэй - 1:2 

«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»

Счет в серии: 4-3

03.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:1
05.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:2
07.05 02:00 Бостон - Каролина - 4:2
08.05 19:30 Бостон - Каролина - 5:2
11.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:1
13.05 02:00 Бостон - Каролина - 5:2
14.05 23:30 Каролина - Бостон - 3:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»

Счет в серии: 4-3

04.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 3:4 3ОТ
06.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 5:2
08.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс  - 7:4
10.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс - 7:2
12.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 5:3
14.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс - 3:5
16.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 4:3 ОТ

«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»

Счет в серии: 4-0

04.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл - 7:2
06.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл - 2:1 ОТ
07.05 23:30 Нэшвилл - Колорадо - 3:7
10.05 04:30 Нэшвилл - Колорадо - 3:5

«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз»

Счет в сери: 2-4

03.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 0:4
05.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 6:2
07.05 04:30 Сент-Луис - Миннесота - 1:5
08.05 23:30 Сент-Луис - Миннесота - 5:2
11.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 2:5
13.05 04:30 Сент-Луис - Миннесота - 5:1

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»

Счет в серии: 3-3

04.05 05:00 Калгари - Даллас - 1:0
06.05 05:00 Калгари - Даллас - 0:2
08.05 04:30 Даллас - Калгари - 4:2
10.05 04:30 Даллас - Калгари - 1:4
12.05 04:30 Калгари - Даллас - 3:1
14.05 04:30 Даллас - Калгари - 4:2
16.05 04:30 Калгари - Даллас

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз»

Счет в серии: 4-3

03.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4
05.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:0
07.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 2:8
09.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:0
11.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:5 ОТ
13.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 2:4
15.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 2:0









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