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Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 3 мая 2022


Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.

Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022

1/8 финала

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»

04.05 02:30 Флорида - Вашингтон
06.05 02:30 Флорида - Вашингтон
07.05 20:00 Вашингтон - Флорида
10.05 02:00 Вашингтон - Флорида
11.05 Флорида - Вашингтон
13.05 Вашингтон - Флорида
15.05 Флорида - Вашингтон

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй
05.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй
07.05 02:30 Тампа-Бэй - Торонто
09.05 02:00 Тампа-Бэй - Торонто
10.05 Торонто - Тампа-Бэй
12.05 Тампа-Бэй - Торонто
14.05 Торонто - Тампа-Бэй

«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»

03.05 02:00 Каролина - Бостон
05.05 02:00 Каролина - Бостон
07.05 02:00 Бостон - Каролина
08.05 19:30 Бостон - Каролина
10.05 Каролина - Бостон
12.05 Бостон - Каролина
14.05 Каролина - Бостон

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»

04.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург
05.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург
08.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс
10.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс
11.05 Рейнджерс - Питтсбург
13.05 Питтсбург - Рейнджерс
15.05 Рейнджерс - Питтсбург

«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»

04.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл
06.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл
07.05 23:30 Нэшвилл - Колорадо
10.05 04:30 Нэшвилл - Колорадо
11.05 Колорадо - Нэшвилл
13.05 Нэшвилл - Колорадо
15.05 Колорадо - Нэшвилл

«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд»

03.05 04:30 Сент-Луис - Миннесота
05.05 04:30 Сент-Луис - Миннесота
07.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис
08.05 23:30 Миннесота - Сент-Луис
10.05 Сент-Луис - Миннесота
12.05 Миннесота - Сент-Луис
14.05 Сент-Луис - Миннесота

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»

04.05 05:00 Калгари - Даллас
06.05 05:00 Калгари - Даллас
08.05 04:30 Даллас - Калгари
10.05 04:30 Даллас - Калгари
11.05 Калгари - Даллас
13.05 Даллас - Калгари
15.05 Калгари - Даллас

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз»

03.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
05.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
07.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон
09.05 06:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон
10.05 Эдмонтон - Лос-Анджелес
12.05 Лос-Анджелес - Эдмонтон
14.05 Эдмонтон - Лос-Анджелес









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