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Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 23 мая


Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.

Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022

1/8 финала

Флорида – Вашингтон - 4-2 (2:4, 5:1, 1:6, 3:2 ОТ, 5:3, 4:3 ОТ)

Торонто – Тампа-Бэй - 3-4 (5:0, 3:5, 5:2, 3:7, 4:3, 3:4 ОТ, 1:2)

Каролина – Бостон - 4-3 (5:1, 5:2, 2:4, 2:5, 5:1, 2:5, 3:2)

Рейнджерс – Питтсбург - 4-3 (3:4 3ОТ, 5:2, 4:7, 2:7, 5:3, 5:3, 4:3 ОТ)

Колорадо – Нэшвилл - 4-0 (7:2, 2:1 ОТ, 7:3, 5:3)

Миннесота - Сент-Луис - 2-4 (0:4, 6:2, 5:1, 2:5, 2:5, 1:5)

Калгари – Даллас - 4:3 (1:0, 0:2, 2:4, 4:1, 3:1, 2:4, 3:2 ОТ)

Эдмонтон – Лос-Анджелес - 4-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5 ОТ, 4:2, 2:0)

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1/4 финала

Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг

Счет в серии: 0-3

18.05 02:00 Флорида - Тампа-Бэй - 1:4
20.05 02:00 Флорида - Тампа-Бэй - 1:2
22.05 20:30 Тампа-Бэй - Флорида - 5:1
24.05 02:00 Тампа-Бэй - Флорида
26.05 Флорида - Тампа-Бэй
28.05 Тампа-Бэй - Флорида
30.05 Флорида - Тампа-Бэй

Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс

Счет в серии: 2-0

19.05 02:00 Каролина - Рейнджерс - 2:1 ОТ
21.05 03:00 Каролина - Рейнджерс - 2:0
22.05 22:30 Рейнджерс - Каролина
25.05 02:00 Рейнджерс - Каролина
27.05 Каролина - Рейнджерс
29.05 Рейнджерс - Каролина
31.05 Каролина - Рейнджерс

Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз

Счет в серии: 2-1

18.05 04:30 Колорадо - Сент-Луис - 3:2 ОТ
20.05 04:30 Колорадо - Сент-Луис - 1:4
22.05 03:00 Сент-Луис - Колорадо - 2:5
24.05 04:30 Сент-Луис - Колорадо
26.05 Колорадо - Сент-Луис
28.05 Сент-Луис - Колорадо
30.05 Колорадо - Сент-Луис

Калгари Флэймз - Эдмонтон Ойлерз

Счет в серии: 1-1

19.05 04:30 Калгари - Эдмонтон - 9:6
21.05 05:30 Калгари - Эдмонтон - 3:5
23.05 03:00 Эдмонтон - Калгари
25.05 04:30 Эдмонтон - Калгари
27.05 Калгари - Эдмонтон
29.05 Эдмонтон - Калгари
31.05 Калгари - Эдмонтон









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