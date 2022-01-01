Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 31 мая





В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.



Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022



1/8 финала



Флорида – Вашингтон - 4-2 (2:4, 5:1, 1:6, 3:2 ОТ, 5:3, 4:3 ОТ)



Торонто – Тампа-Бэй - 3-4 (5:0, 3:5, 5:2, 3:7, 4:3, 3:4 ОТ, 1:2)



Каролина – Бостон - 4-3 (5:1, 5:2, 2:4, 2:5, 5:1, 2:5, 3:2)



Рейнджерс – Питтсбург - 4-3 (3:4 3ОТ, 5:2, 4:7, 2:7, 5:3, 5:3, 4:3 ОТ)



Колорадо – Нэшвилл - 4-0 (7:2, 2:1 ОТ, 7:3, 5:3)



Миннесота - Сент-Луис - 2-4 (0:4, 6:2, 5:1, 2:5, 2:5, 1:5)



Калгари – Даллас - 4:3 (1:0, 0:2, 2:4, 4:1, 3:1, 2:4, 3:2 ОТ)



Эдмонтон – Лос-Анджелес - 4-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5 ОТ, 4:2, 2:0)



1/4 финала



Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг



Счет в серии: 0-4



18.05 02:00 Флорида - Тампа-Бэй - 1:4

20.05 02:00 Флорида - Тампа-Бэй - 1:2

22.05 20:30 Тампа-Бэй - Флорида - 5:1

24.05 02:00 Тампа-Бэй - Флорида - 2:0



Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс



Счет в серии: 3-3



19.05 02:00 Каролина - Рейнджерс - 2:1 ОТ

21.05 03:00 Каролина - Рейнджерс - 2:0

22.05 22:30 Рейнджерс - Каролина - 3:1

25.05 02:00 Рейнджерс - Каролина - 4:1

27.05 02:00 Каролина - Рейнджерс - 3:1

29.05 03:00 Рейнджерс - Каролина - 5:2

31.05 03:00 Каролина - Рейнджерс



Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз



Счет в серии: 4-2



18.05 04:30 Колорадо - Сент-Луис - 3:2 ОТ

20.05 04:30 Колорадо - Сент-Луис - 1:4

22.05 03:00 Сент-Луис - Колорадо - 2:5

24.05 04:30 Сент-Луис - Колорадо - 3:6

26.05 03:00 Колорадо - Сент-Луис - 4:5 ОТ

28.05 03:00 Сент-Луис - Колорадо - 2:3



Калгари Флэймз - Эдмонтон Ойлерз



Счет в серии: 1-4



19.05 04:30 Калгари - Эдмонтон - 9:6

21.05 05:30 Калгари - Эдмонтон - 3:5

23.05 03:00 Эдмонтон - Калгари - 4:1

25.05 04:30 Эдмонтон - Калгари - 5:3

27.05 04:30 Калгари - Эдмонтон - 4:5 ОТ