Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли





В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.



Действующий обладатель Кубка Стэнли - «Тампа-Бэй Лайтнинг», переигравший в финале «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах.



Расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 2021/2022



1/8 финала



«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»



04.05 02:30 Флорида - Вашингтон

06.05 02:30 Флорида - Вашингтон

07.05 20:00 Вашингтон - Флорида

10.05 02:00 Вашингтон - Флорида

11.05 Флорида - Вашингтон

13.05 Вашингтон - Флорида

15.05 Флорида - Вашингтон



«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»



Счет в серии: 1-0



03.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 5:0

05.05 02:30 Торонто - Тампа-Бэй

07.05 02:30 Тампа-Бэй - Торонто

09.05 02:00 Тампа-Бэй - Торонто

10.05 Торонто - Тампа-Бэй

12.05 Тампа-Бэй - Торонто

14.05 Торонто - Тампа-Бэй



«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»



Счет в серии: 1-0



03.05 02:00 Каролина - Бостон - 5:1

05.05 02:00 Каролина - Бостон

07.05 02:00 Бостон - Каролина

08.05 19:30 Бостон - Каролина

10.05 Каролина - Бостон

12.05 Бостон - Каролина

14.05 Каролина - Бостон



«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»



04.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург

05.05 02:00 Рейнджерс - Питтсбург

08.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс

10.05 02:00 Питтсбург - Рейнджерс

11.05 Рейнджерс - Питтсбург

13.05 Питтсбург - Рейнджерс

15.05 Рейнджерс - Питтсбург



«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»



04.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл

06.05 04:30 Колорадо - Нэшвилл

07.05 23:30 Нэшвилл - Колорадо

10.05 04:30 Нэшвилл - Колорадо

11.05 Колорадо - Нэшвилл

13.05 Нэшвилл - Колорадо

15.05 Колорадо - Нэшвилл



«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз»



Счет в сери: 0-1



03.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис - 0:4

05.05 04:30 Миннесота - Сент-Луис

07.05 04:30 Сент-Луис - Миннесота

08.05 23:30 Сент-Луис - Миннесота

10.05 Миннесота - Сент-Луис

12.05 Сент-Луис - Миннесота

14.05 Миннесота - Сент-Луис



«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»



04.05 05:00 Калгари - Даллас

06.05 05:00 Калгари - Даллас

08.05 04:30 Даллас - Калгари

10.05 04:30 Даллас - Калгари

11.05 Калгари - Даллас

13.05 Даллас - Калгари

15.05 Калгари - Даллас



«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз»



Счет в серии: 0-1



03.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4

05.05 05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес

07.05 05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон

09.05 06:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон

10.05 Эдмонтон - Лос-Анджелес

12.05 Лос-Анджелес - Эдмонтон

14.05 Эдмонтон - Лос-Анджелес



















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