50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю





В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров. Овечкин продолжает свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и Малкин набирает очки за «Питтсбург Пингвинз».



Данные приведены по состоянию на 8 мая 2022 года.





Игрок Г П О 1. н. Уэйн Гретцки 122 260 382 2. н. Марк Мессье 109 186 295 3. н. Яри Курри 106 127 233 4. н. Гленн Андерсон 93 121 214 5. н. Яромир Ягр 78 123 201 6. з. Пол Коффи 59 137 196 7. н. Сидни Кросби 70 125 195 (1) 8. н. Бретт Халл 103 87 190 9. н. Джо Сакик 84 104 188 10. н. Дуг Гилмор 60 128 188 11. н. Стив Айзерман 70 115 185 12. з. Никлас Лидстрем 54 129 183 13. н. Брайан Троттье 71 111 182 14. з. Рэй Бурк 41 139 180 15. н. Жан Беливо 79 97 176 16. н. Евгений Малкин 65 111 176 (0) 17. н. Сергей Федоров 52 124 176 18. н. Денис Савар 66 109 175 19. н. Марио Лемье 76 96 172 20. н. Петер Форсберг 64 107 171 21. з. Денис Потвин 56 109 165 22. н. Майк Босси 85 75 160 23. н. Горди Хоу 68 92 160 24. н. Бобби Смит 64 96 160 25. з. Эл Макиннис 39 121 160 26. н. Клод Лемье 80 78 158 27. н. Адам Оутс 42 114 156 28. з. Ларри Мерфи 37 115 152 29. н. Стэн Микита 59 91 150 30. н. Мариан Хосса 52 97 149 31. н. Брайан Пропп 64 84 148 32. н. Марк Рекки 61 86 147 33. н. Майк Модано 58 88 146 34. з. Крис Челиос 31 113 144 35. з. Ларри Робинсон 28 116 144 36. н. Рон Френсис 46 97 143 37. н. Александр Овечкин 72 67 139 (4) 38. н. Жак Лемер 61 78 139 39. н. Фил Эспозито 61 76 137 40. н. Брэндан Шэнахэн 60 74 134 41. н. Ги Лефлер 58 76 134 42. н. Джо Торнтон 32 102 134 (0) 43. н. Эса Тикканен 72 60 132 44. н. Патрик Кейн 52 80 132 (0) 45. н. Стив Лармер 56 75 131 46. н. Никита Кучеров 45 85 130 (1) 47. н. Бобби Халл 62 67 129 48. н. Анри Ришар 49 80 129 49. н. Патри Марло 72 55 127 50. н. Иван Курнуайе 64 63 127



Выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.