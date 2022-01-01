50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров. Овечкин продолжает свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и Малкин набирает очки за «Питтсбург Пингвинз».
Данные приведены по состоянию на 8 мая 2022 года.
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Уэйн Гретцки
|122
|260
|382
|2.
|н. Марк Мессье
|109
|186
|295
|3.
|н. Яри Курри
|106
|127
|233
|4.
|н. Гленн Андерсон
|93
|121
|214
|5.
|н. Яромир Ягр
|78
|123
|201
|6.
|з. Пол Коффи
|59
|137
|196
|7.
|н. Сидни Кросби
|70
|125
|195 (1)
|8.
|н. Бретт Халл
|103
|87
|190
|9.
|н. Джо Сакик
|84
|104
|188
|10.
|н. Дуг Гилмор
|60
|128
|188
|11.
|н. Стив Айзерман
|70
|115
|185
|12.
|з. Никлас Лидстрем
|54
|129
|183
|13.
|н. Брайан Троттье
|71
|111
|182
|14.
|з. Рэй Бурк
|41
|139
|180
|15.
|н. Жан Беливо
|79
|97
|176
|16.
|н. Евгений Малкин
|65
|111
|176 (0)
|17.
|н. Сергей Федоров
|52
|124
|176
|18.
|н. Денис Савар
|66
|109
|175
|19.
|н. Марио Лемье
|76
|96
|172
|20.
|н. Петер Форсберг
|64
|107
|171
|21.
|з. Денис Потвин
|56
|109
|165
|22.
|н. Майк Босси
|85
|75
|160
|23.
|н. Горди Хоу
|68
|92
|160
|24.
|н. Бобби Смит
|64
|96
|160
|25.
|з. Эл Макиннис
|39
|121
|160
|26.
|н. Клод Лемье
|80
|78
|158
|27.
|н. Адам Оутс
|42
|114
|156
|28.
|з. Ларри Мерфи
|37
|115
|152
|29.
|н. Стэн Микита
|59
|91
|150
|30.
|н. Мариан Хосса
|52
|97
|149
|31.
|н. Брайан Пропп
|64
|84
|148
|32.
|н. Марк Рекки
|61
|86
|147
|33.
|н. Майк Модано
|58
|88
|146
|34.
|з. Крис Челиос
|31
|113
|144
|35.
|з. Ларри Робинсон
|28
|116
|144
|36.
|н. Рон Френсис
|46
|97
|143
|37.
|н. Александр Овечкин
|72
|67
|139 (4)
|38.
|н. Жак Лемер
|61
|78
|139
|39.
|н. Фил Эспозито
|61
|76
|137
|40.
|н. Брэндан Шэнахэн
|60
|74
|134
|41.
|н. Ги Лефлер
|58
|76
|134
|42.
|н. Джо Торнтон
|32
|102
|134 (0)
|43.
|н. Эса Тикканен
|72
|60
|132
|44.
|н. Патрик Кейн
|52
|80
|132 (0)
|45.
|н. Стив Лармер
|56
|75
|131
|46.
|н. Никита Кучеров
|45
|85
|130 (1)
|47.
|н. Бобби Халл
|62
|67
|129
|48.
|н. Анри Ришар
|49
|80
|129
|49.
|н. Патри Марло
|72
|55
|127
|50.
|н. Иван Курнуайе
|64
|63
|127
Выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.