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50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю


Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров. Овечкин продолжает свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и Малкин набирает очки за «Питтсбург Пингвинз».

Данные приведены по состоянию на 8 мая 2022 года.

  Игрок Г П О
1. н. Уэйн Гретцки 122 260 382
2. н. Марк Мессье 109 186 295
3. н. Яри Курри 106 127 233
4. н. Гленн Андерсон 93 121 214
5. н. Яромир Ягр 78 123 201
6. з. Пол Коффи 59 137 196
7. н. Сидни Кросби 70 125 195 (1)
8. н. Бретт Халл 103 87 190
9. н. Джо Сакик 84 104 188
10. н. Дуг Гилмор 60 128 188
11. н. Стив Айзерман 70 115 185
12. з. Никлас Лидстрем 54 129 183
13. н. Брайан Троттье 71 111 182
14. з. Рэй Бурк 41 139 180
15. н. Жан Беливо 79 97 176
16. н. Евгений Малкин 65 111 176 (0)
17. н. Сергей Федоров 52 124 176
18. н. Денис Савар 66 109 175
19. н. Марио Лемье 76 96 172
20. н. Петер Форсберг 64 107 171
21. з. Денис Потвин 56 109 165
22. н. Майк Босси 85 75 160
23. н. Горди Хоу 68 92 160
24. н. Бобби Смит 64 96 160
25. з. Эл Макиннис 39 121 160
26. н. Клод Лемье 80 78 158
27. н. Адам Оутс 42 114 156
28. з. Ларри Мерфи 37 115 152
29. н. Стэн Микита 59 91 150
30. н. Мариан Хосса 52 97 149
31. н. Брайан Пропп 64 84 148
32. н. Марк Рекки 61 86 147
33. н. Майк Модано 58 88 146
34. з. Крис Челиос 31 113 144
35. з. Ларри Робинсон 28 116 144
36. н. Рон Френсис 46 97 143
37. н. Александр Овечкин 72 67 139 (4)
38. н. Жак Лемер 61 78 139
39. н. Фил Эспозито 61 76 137
40. н. Брэндан Шэнахэн 60 74 134
41. н. Ги Лефлер 58 76 134
42. н. Джо Торнтон 32 102 134 (0)
43. н. Эса Тикканен 72 60 132
44. н. Патрик Кейн 52 80 132 (0)
45. н. Стив Лармер 56 75 131
46. н. Никита Кучеров 45 85 130 (1)
47. н. Бобби Халл 62 67 129
48. н. Анри Ришар 49 80 129
49. н. Патри Марло 72 55 127
50. н. Иван Курнуайе 64 63 127


Выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.









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