Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 10 марта





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

10 марта 2023, пятница



03:00 Баффало - Даллас

03:00 Каролина - Филадельфия

03:00 Монреаль - Рейнджерс

03:00 Питтсбург - Айлендерс

03:00 Тампа-Бэй - Вегас

03:00 Вашингтон - Нью-Джерси

03:30 Бостон - Эдмонтон

04:00 Сент-Луис - Сан-Хосе

05:00 Аризона - Нэшвилл

05:00 Колорадо - Лос-Анджелес

06:00 Сиэтл - Оттава



11 марта 2023, суббота



03:00 Флорида - Чикаго

05:00 Калгари - Анахайм

21:00 Бостон - Детройт

23:30 Питтсбург - Филадельфия



12 марта 2023, воскресенье



01:00 Баффало - Рейнджерс

02:00 Колорадо - Аризона

03:00 Каролина - Вегас

03:00 Флорида - Виннипег

03:00 Коламбус - Сент-Луис

03:00 Тампа-Бэй - Чикаго

03:00 Монреаль - Нью-Джерси

03:00 Торонто - Эдмонтон

03:30 Айлендерс - Вашингтон

06:00 Ванкувер - Оттава

06:00 Сиэтл - Даллас

06:30 Сан-Хосе - Миннесота

06:30 Лос-Анджелес - Нэшвилл

20:30 Детройт - Бостон

23:00 Питтсбург - Рейнджерс



Время начала матчей НХЛ - московское.