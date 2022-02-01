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Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 12 марта



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

12 марта 2023, воскресенье

01:00 Баффало - Рейнджерс
02:00 Колорадо - Аризона
03:00 Каролина - Вегас
03:00 Флорида - Виннипег
03:00 Коламбус - Сент-Луис
03:00 Тампа-Бэй - Чикаго
03:00 Монреаль - Нью-Джерси
03:00 Торонто - Эдмонтон
03:30 Айлендерс - Вашингтон
06:00 Ванкувер - Оттава
06:00 Сиэтл - Даллас
06:30 Сан-Хосе - Миннесота
06:30 Лос-Анджелес - Нэшвилл
20:30 Детройт - Бостон
23:00 Питтсбург - Рейнджерс

Время начала матчей НХЛ - московское.









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