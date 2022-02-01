Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 18 февраля

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
18 февраля 2023, суббота
03:00 Оттава - Чикаго
03:00 Айлендерс - Питтсбург
04:00 Миннесота - Даллас
05:00 Эдмонтон - Рейнджерс
05:00 Анахайм - Лос-Анджелес
22:00 Нэшвилл - Флорида
22:00 Сент-Луис - Колорадо
19 февраля 2023, воскресенье
01:00 Бостон - Айлендерс
01:30 Питтсбург - Нью-Джерси
02:00 Даллас - Коламбус
03:00 Торонто - Монреаль
04:00 Каролина - Вашингтон
06:00 Ванкувер - Филадельфия
06:00 Калгари - Рейнджерс
06:30 Лос-Анджелес - Аризона
06:30 Сиэтл - Детройт
06:30 Сан-Хосе - Баффало
07:00 Вегас - Тампа-Бэй
22:00 Миннесота - Нэшвилл
22:00 Оттава - Сент-Луис
23:00 Колорадо - Эдмонтон
02:00 Чикаго - Торонто
20 февраля 2023, понедельник
03:00 Нью-Джерси - Виннипег
04:30 Аризона - Коламбус
21:00 Бостон - Оттава
21:00 Флорида - Анахайм
21 февраля 2023, вторник
00:00 Сан-Хосе - Сиэтл
00:00 Калгари - Филадельфия
03:00 Питтсбург - Айлендерс
03:00 Рейнджерс - Виннипег
22 февраля 2023, среда
03:00 Каролина - Сент-Луис
03:00 Тампа-Бэй - Анахайм
03:00 Нью-Джерси - Монреаль
03:00 Вашингтон - Детройт
03:30 Баффало - Торонто
04:00 Миннесота - Лос-Анджелес
04:00 Нэшвилл - Ванкувер
04:30 Чикаго - Вегас
05:00 Эдмонтон - Филадельфия
Время начала матчей НХЛ - московское.