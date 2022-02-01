Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 18 февраля





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

18 февраля 2023, суббота



03:00 Оттава - Чикаго

03:00 Айлендерс - Питтсбург

04:00 Миннесота - Даллас

05:00 Эдмонтон - Рейнджерс

05:00 Анахайм - Лос-Анджелес

22:00 Нэшвилл - Флорида

22:00 Сент-Луис - Колорадо



19 февраля 2023, воскресенье



01:00 Бостон - Айлендерс

01:30 Питтсбург - Нью-Джерси

02:00 Даллас - Коламбус

03:00 Торонто - Монреаль

04:00 Каролина - Вашингтон

06:00 Ванкувер - Филадельфия

06:00 Калгари - Рейнджерс

06:30 Лос-Анджелес - Аризона

06:30 Сиэтл - Детройт

06:30 Сан-Хосе - Баффало

07:00 Вегас - Тампа-Бэй

22:00 Миннесота - Нэшвилл

22:00 Оттава - Сент-Луис

23:00 Колорадо - Эдмонтон

02:00 Чикаго - Торонто



20 февраля 2023, понедельник



03:00 Нью-Джерси - Виннипег

04:30 Аризона - Коламбус

21:00 Бостон - Оттава

21:00 Флорида - Анахайм



21 февраля 2023, вторник



00:00 Сан-Хосе - Сиэтл

00:00 Калгари - Филадельфия

03:00 Питтсбург - Айлендерс

03:00 Рейнджерс - Виннипег



22 февраля 2023, среда



03:00 Каролина - Сент-Луис

03:00 Тампа-Бэй - Анахайм

03:00 Нью-Джерси - Монреаль

03:00 Вашингтон - Детройт

03:30 Баффало - Торонто

04:00 Миннесота - Лос-Анджелес

04:00 Нэшвилл - Ванкувер

04:30 Чикаго - Вегас

05:00 Эдмонтон - Филадельфия



Время начала матчей НХЛ - московское.