Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 20 февраля





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

20 февраля 2023, понедельник



03:00 Нью-Джерси - Виннипег

04:30 Аризона - Коламбус

21:00 Бостон - Оттава

21:00 Флорида - Анахайм



21 февраля 2023, вторник



00:00 Сан-Хосе - Сиэтл

00:00 Калгари - Филадельфия

03:00 Питтсбург - Айлендерс

03:00 Рейнджерс - Виннипег



22 февраля 2023, среда



03:00 Каролина - Сент-Луис

03:00 Тампа-Бэй - Анахайм

03:00 Нью-Джерси - Монреаль

03:00 Вашингтон - Детройт

03:30 Баффало - Торонто

04:00 Миннесота - Лос-Анджелес

04:00 Нэшвилл - Ванкувер

04:30 Чикаго - Вегас

05:00 Эдмонтон - Филадельфия



Время начала матчей НХЛ - московское.