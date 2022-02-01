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Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 22 февраля



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

22 февраля 2023, среда

03:00 Каролина - Сент-Луис
03:00 Тампа-Бэй - Анахайм
03:00 Нью-Джерси - Монреаль
03:00 Вашингтон - Детройт
03:30 Баффало - Торонто
04:00 Миннесота - Лос-Анджелес
04:00 Нэшвилл - Ванкувер
04:30 Чикаго - Вегас
05:00 Эдмонтон - Филадельфия

Время начала матчей НХЛ - московское.









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