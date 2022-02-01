Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 23 февраля

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
23 февраля 2023, четверг
03:00 Айлендерс - Виннипег
05:30 Аризона - Калгари
05:30 Даллас - Чикаго
24 февраля 2023, пятница
03:00 Нью-Джерси - Лос-Анджелес
03:00 Вашингтон - Анахайм
03:00 Коламбус - Миннесота
03:00 Питтсбург - Эдмонтон
03:00 Тампа-Бэй - Баффало
03:00 Детройт - Рейнджерс
04:00 Сент-Луис - Ванкувер
05:00 Вегас - Калгари
06:00 Сиэтл - Бостон
06:30 Сан-Хосе - Нэшвилл
25 февраля 2023, суббота
03:00 Каролина - Оттава
03:00 Филадельфия - Монреаль
03:00 Флорида - Баффало
03:00 Торонто - Миннесота
03:30 Айлендерс - Лос-Анджелес
04:00 Виннипег - Колорадо
20:30 Коламбус - Эдмонтон
21:00 Вашингтон - Рейнджерс
23:30 Сент-Луис - Питтсбург
26 февраля 2023, воскресенье
03:00 Ванкувер - Бостон
03:00 Нью-Джерси - Филадельфия
03:00 Каролина - Анахайм
03:00 Монреаль - Оттава
04:00 Детройт - Тампа-Бэй
06:00 Вегас - Даллас
06:00 Колорадо - Калгари
06:30 Сан-Хосе - Чикаго
21:00 Баффало - Вашингтон
22:00 Миннесота - Коламбус
23:00 Виннипег - Айлендерс
27 февраля 2023, понедельник
01:00 Рейнджерс - Лос-Анджелес
02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй
03:00 Сиэтл - Торонто
03:00 Аризона - Нэшвилл
28 февраля 2023, вторник
03:00 Оттава - Детройт
04:30 Эдмонтон - Бостон
04:30 Даллас - Ванкувер
05:00 Колорадо - Вегас
06:00 Анахайм - Чикаго
Время начала матчей НХЛ - московское.