Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 24 февраля





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

24 февраля 2023, пятница



03:00 Нью-Джерси - Лос-Анджелес

03:00 Вашингтон - Анахайм

03:00 Коламбус - Миннесота

03:00 Питтсбург - Эдмонтон

03:00 Тампа-Бэй - Баффало

03:00 Детройт - Рейнджерс

04:00 Сент-Луис - Ванкувер

05:00 Вегас - Калгари

06:00 Сиэтл - Бостон

06:30 Сан-Хосе - Нэшвилл



25 февраля 2023, суббота



03:00 Каролина - Оттава

03:00 Филадельфия - Монреаль

03:00 Флорида - Баффало

03:00 Торонто - Миннесота

03:30 Айлендерс - Лос-Анджелес

04:00 Виннипег - Колорадо

20:30 Коламбус - Эдмонтон

21:00 Вашингтон - Рейнджерс

23:30 Сент-Луис - Питтсбург



26 февраля 2023, воскресенье



03:00 Ванкувер - Бостон

03:00 Нью-Джерси - Филадельфия

03:00 Каролина - Анахайм

03:00 Монреаль - Оттава

04:00 Детройт - Тампа-Бэй

06:00 Вегас - Даллас

06:00 Колорадо - Калгари

06:30 Сан-Хосе - Чикаго

21:00 Баффало - Вашингтон

22:00 Миннесота - Коламбус

23:00 Виннипег - Айлендерс



27 февраля 2023, понедельник



01:00 Рейнджерс - Лос-Анджелес

02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй

03:00 Сиэтл - Торонто

03:00 Аризона - Нэшвилл



28 февраля 2023, вторник



03:00 Оттава - Детройт

04:30 Эдмонтон - Бостон

04:30 Даллас - Ванкувер

05:00 Колорадо - Вегас

06:00 Анахайм - Чикаго



Время начала матчей НХЛ - московское.