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Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 24 февраля



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

24 февраля 2023, пятница

03:00 Нью-Джерси - Лос-Анджелес
03:00 Вашингтон - Анахайм
03:00 Коламбус - Миннесота
03:00 Питтсбург - Эдмонтон
03:00 Тампа-Бэй - Баффало
03:00 Детройт - Рейнджерс
04:00 Сент-Луис - Ванкувер
05:00 Вегас - Калгари
06:00 Сиэтл - Бостон
06:30 Сан-Хосе - Нэшвилл

25 февраля 2023, суббота

03:00 Каролина - Оттава
03:00 Филадельфия - Монреаль
03:00 Флорида - Баффало
03:00 Торонто - Миннесота
03:30 Айлендерс - Лос-Анджелес
04:00 Виннипег - Колорадо
20:30 Коламбус - Эдмонтон
21:00 Вашингтон - Рейнджерс
23:30 Сент-Луис - Питтсбург

26 февраля 2023, воскресенье

03:00 Ванкувер - Бостон
03:00 Нью-Джерси - Филадельфия
03:00 Каролина - Анахайм
03:00 Монреаль - Оттава
04:00 Детройт - Тампа-Бэй
06:00 Вегас - Даллас
06:00 Колорадо - Калгари
06:30 Сан-Хосе - Чикаго
21:00 Баффало - Вашингтон
22:00 Миннесота - Коламбус
23:00 Виннипег - Айлендерс

27 февраля 2023, понедельник

01:00 Рейнджерс - Лос-Анджелес
02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй
03:00 Сиэтл - Торонто
03:00 Аризона - Нэшвилл

28 февраля 2023, вторник

03:00 Оттава - Детройт
04:30 Эдмонтон - Бостон
04:30 Даллас - Ванкувер
05:00 Колорадо - Вегас
06:00 Анахайм - Чикаго

Время начала матчей НХЛ - московское.









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