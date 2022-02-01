Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 28 февраля





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

27 февраля 2023, понедельник



01:00 Рейнджерс - Лос-Анджелес

02:00 Питтсбург - Тампа-Бэй

03:00 Сиэтл - Торонто

03:00 Аризона - Нэшвилл



28 февраля 2023, вторник



03:00 Оттава - Детройт

04:30 Эдмонтон - Бостон

04:30 Даллас - Ванкувер

05:00 Колорадо - Вегас

06:00 Анахайм - Чикаго



Время начала матчей НХЛ - московское.