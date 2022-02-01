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Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

29 января 2023, воскресенье

02:00 Флорида - Бостон
03:00 Оттава - Монреаль
03:00 Виннипег - Филадельфия
03:00 Тампа-Бэй - Лос-Анджелес
03:00 Питтсбург - Сан-Хосе
03:30 Айлендерс - Вегас
05:00 Миннесота - Баффало
06:00 Сиэтл - Коламбус
06:00 Анахайм - Аризона

30 января 2023, понедельник

01:00 Каролина - Бостон
01:00 Торонто - Вашингтон

31 января 2023, понедельник

04:00 Виннипег - Сент-Луис

1 февраля 2023, вторник

03:00 Коламбус - Вашингтон
03:00 Каролина - Лос-Анджелес
03:00 Монреаль - Оттава

2 февраля 2023, среда

03:30 Баффало - Каролина
03:30 Торонто - Бостон

7 февраля 2023, вторник

03:00 Филадельфия - Айлендерс
03:00 Флорида - Тампа-Бэй
03:30 Рейнджерс - Калгари
03:30 Нью-Джерси - Ванкувер
04:30 Даллас - Анахайм
05:00 Аризона - Миннесота

8 февраля 2023, среда

03:00 Тампа-Бэй - Сан-Хосе
03:00 Питтсбург - Колорадо
03:30 Детройт - Эдмонтон
03:30 Айлендерс - Сиэтл
04:00 Нэшвилл - Вегас
04:30 Чикаго - Анахайм

Время начала матчей НХЛ - московское.









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