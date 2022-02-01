Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
29 января 2023, воскресенье
02:00 Флорида - Бостон
03:00 Оттава - Монреаль
03:00 Виннипег - Филадельфия
03:00 Тампа-Бэй - Лос-Анджелес
03:00 Питтсбург - Сан-Хосе
03:30 Айлендерс - Вегас
05:00 Миннесота - Баффало
06:00 Сиэтл - Коламбус
06:00 Анахайм - Аризона
30 января 2023, понедельник
01:00 Каролина - Бостон
01:00 Торонто - Вашингтон
31 января 2023, понедельник
04:00 Виннипег - Сент-Луис
1 февраля 2023, вторник
03:00 Коламбус - Вашингтон
03:00 Каролина - Лос-Анджелес
03:00 Монреаль - Оттава
2 февраля 2023, среда
03:30 Баффало - Каролина
03:30 Торонто - Бостон
7 февраля 2023, вторник
03:00 Филадельфия - Айлендерс
03:00 Флорида - Тампа-Бэй
03:30 Рейнджерс - Калгари
03:30 Нью-Джерси - Ванкувер
04:30 Даллас - Анахайм
05:00 Аризона - Миннесота
8 февраля 2023, среда
03:00 Тампа-Бэй - Сан-Хосе
03:00 Питтсбург - Колорадо
03:30 Детройт - Эдмонтон
03:30 Айлендерс - Сиэтл
04:00 Нэшвилл - Вегас
04:30 Чикаго - Анахайм
Время начала матчей НХЛ - московское.