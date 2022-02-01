Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

29 января 2023, воскресенье



02:00 Флорида - Бостон

03:00 Оттава - Монреаль

03:00 Виннипег - Филадельфия

03:00 Тампа-Бэй - Лос-Анджелес

03:00 Питтсбург - Сан-Хосе

03:30 Айлендерс - Вегас

05:00 Миннесота - Баффало

06:00 Сиэтл - Коламбус

06:00 Анахайм - Аризона



30 января 2023, понедельник



01:00 Каролина - Бостон

01:00 Торонто - Вашингтон



31 января 2023, понедельник



04:00 Виннипег - Сент-Луис



1 февраля 2023, вторник



03:00 Коламбус - Вашингтон

03:00 Каролина - Лос-Анджелес

03:00 Монреаль - Оттава



2 февраля 2023, среда



03:30 Баффало - Каролина

03:30 Торонто - Бостон



7 февраля 2023, вторник



03:00 Филадельфия - Айлендерс

03:00 Флорида - Тампа-Бэй

03:30 Рейнджерс - Калгари

03:30 Нью-Джерси - Ванкувер

04:30 Даллас - Анахайм

05:00 Аризона - Миннесота



8 февраля 2023, среда



03:00 Тампа-Бэй - Сан-Хосе

03:00 Питтсбург - Колорадо

03:30 Детройт - Эдмонтон

03:30 Айлендерс - Сиэтл

04:00 Нэшвилл - Вегас

04:30 Чикаго - Анахайм



Время начала матчей НХЛ - московское.