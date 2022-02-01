Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 18 апреля

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершился 15 апреля. Каждая из 32 команд провела в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате сыграно 1312 матчей.
Плей-офф начнется 18 апреля и завершится финальной серией в июне 2023 года.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
18 апреля, вторник
02:00 Каролина - Айлендерс
02:30 Бостон - Флорида
04:30 Даллас - Миннесота
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
19 апреля, среда
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс
02:30 Торонто - Тампа-Бэй
04:30 Вегас - Виннипег
05:00 Колорадо - Сиэтл
20 апреля, четверг
02:00 Каролина - Айлендерс
02:30 Бостон - Флорида
04:30 Даллас - Миннесота
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
21 апреля, пятница
02:00 Торонто - Тампа-Бэй
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс
04:30 Колорадо - Сиэтл
05:00 Вегас - Виннипег
22 апреля, суббота
02:00 Айлендерс - Каролина
02:30 Флорида - Бостон
04:30 Миннесота - Даллас
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон
23:00 Виннипег - Вегас
23 апреля, воскресенье
02:00 Тампа-Бэй - Торонто
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси
05:00 Сиэтл - Колорадо
20:00 Айлендерс - Каролина
22:30 Флорида - Бостон
24 апреля, понедельник
01:30 Миннесота - Даллас
04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон
25 апреля, вторник
02:00 Рейнджерс - Нью-Джерси
02:30 Тампа-Бэй - Торонто
04:30 Виннипег - Вегас
05:00 Сиэтл - Колорадо
Время начала матчей НХЛ - московское.