Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 25 апреля

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершился 15 апреля. Каждая из 32 команд провела в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате сыграно 1312 матчей.
Плей-офф начнется 18 апреля и завершится финальной серией в июне 2023 года.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
18 апреля, вторник
02:00 Каролина - Айлендерс - 2:1
02:30 Бостон - Флорида - 3:1
04:30 Даллас - Миннесота - 2:3 2ОТ
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ
19 апреля, среда
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7
04:30 Вегас - Виннипег - 1:5
05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3
20 апреля, четверг
02:00 Каролина - Айлендерс - 4:3 ОТ
02:30 Бостон - Флорида - 3:6
04:30 Даллас - Миннесота - 7:3
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:2
21 апреля, пятница
02:00 Торонто - Тампа-Бэй - 7:2
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
04:30 Колорадо - Сиэтл - 3:2
05:00 Вегас - Виннипег - 5:2
22 апреля, суббота
02:00 Айлендерс - Каролина - 5:1
02:30 Флорида - Бостон - 2:4
04:30 Миннесота - Даллас - 5:1
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 3:2 ОТ
23:00 Виннипег - Вегас - 4:5 2 ОТ
23 апреля, воскресенье
02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 3:4 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:2 ОТ
05:00 Сиэтл - Колорадо - 4:6
20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5
22:30 Флорида - Бостон - 2:6
24 апреля, понедельник
01:30 Миннесота - Даллас - 2:3
04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5 ОТ
25 апреля, вторник
02:00 Рейнджерс - Нью-Джерси
02:30 Тампа-Бэй - Торонто
04:30 Виннипег - Вегас
05:00 Сиэтл - Колорадо
26 апреля, среда
02:00 Каролина - Айлендерс
03:00 Даллас - Миннесота
04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес
27 апреля, четверг
02:00 Бостон - Флорида
04:30 Колорадо - Сиэтл
28 апреля, пятница
02:00 Торонто - Тампа-Бэй
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс
05:00 Вегас - Виннипег
Время начала матчей НХЛ - московское.