Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 1 апреля



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

1 апреля, суббота

02:00 Баффало - Рейнджерс
03:00 Виннипег - Детройт
05:00 Ванкувер - Калгари
05:30 Аризона - Даллас
20:00 Нэшвилл - Сент-Луис
22:00 Питтсбург - Бостон

2 апреля, воскресенье

02:00 Коламбус - Флорида
02:00 Оттава - Торонто
02:00 Монреаль - Каролина
02:00 Тампа-Бэй - Айлендерс
02:00 Филадельфия - Баффало
03:00 Чикаго - Нью-Джерси
04:00 Колорадо - Даллас
05:00 Сиэтл - Лос-Анджелес
05:00 Аризона - Сан-Хосе
05:00 Эдмонтон - Анахайм
05:00 Вегас - Миннесота
20:00 Вашингтон - Рейнджерс
22:30 Сент-Луис - Бостон

3 апреля, понедельник

01:00 Каролина - Айлендерс
01:00 Питтсбург - Филадельфия
01:00 Коламбус - Оттава
02:00 Виннипег - Нью-Джерси
02:00 Торонто - Детройт
03:00 Ванкувер - Лос-Анджелес
03:00 Калгари - Анахайм

4 апреля, вторник

03:00 Миннесота - Вегас
03:30 Даллас - Нэшвилл
05:00 Сиэтл - Аризона

5 апреля, среда

02:00 Каролина - Оттава
02:00 Монреаль - Детройт
02:00 Флорида - Баффало
02:00 Торонто - Коламбус
02:00 Нью-Джерси - Питтсбург
03:00 Сент-Луис - Филадельфия
03:00 Нэшвилл - Вегас
04:00 Калгари - Чикаго
05:00 Ванкувер - Сиэтл
05:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон
05:30 Сан-Хосе - Колорадо

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2012/13
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли
    •




    Расписание плей-офф КХЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 1 апреля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, 21-й тур, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание Формула-1 2023, Гран-при Австралии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы. И вы можете даже обойтись без беговой дорожки.









    Схема метро Москвы 2023, схема станций БКЛ на карте
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 1 апреля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 1 апреля 2023
    Какого числа православная Пасха в 2023 году в России
    Время начала Ростов - Торпедо 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России
    Время начала Факел - ЦСКА 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России
    Время начала Химки - Краснодар 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России
    Время начала Крылья Советов - Оренбург 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России
    Время начала Зенит - Урал 1 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России
    Время начала Спартак - Ахмат 1 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru