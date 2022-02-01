Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 1 апреля





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

1 апреля, суббота



02:00 Баффало - Рейнджерс

03:00 Виннипег - Детройт

05:00 Ванкувер - Калгари

05:30 Аризона - Даллас

20:00 Нэшвилл - Сент-Луис

22:00 Питтсбург - Бостон



2 апреля, воскресенье



02:00 Коламбус - Флорида

02:00 Оттава - Торонто

02:00 Монреаль - Каролина

02:00 Тампа-Бэй - Айлендерс

02:00 Филадельфия - Баффало

03:00 Чикаго - Нью-Джерси

04:00 Колорадо - Даллас

05:00 Сиэтл - Лос-Анджелес

05:00 Аризона - Сан-Хосе

05:00 Эдмонтон - Анахайм

05:00 Вегас - Миннесота

20:00 Вашингтон - Рейнджерс

22:30 Сент-Луис - Бостон



3 апреля, понедельник



01:00 Каролина - Айлендерс

01:00 Питтсбург - Филадельфия

01:00 Коламбус - Оттава

02:00 Виннипег - Нью-Джерси

02:00 Торонто - Детройт

03:00 Ванкувер - Лос-Анджелес

03:00 Калгари - Анахайм



4 апреля, вторник



03:00 Миннесота - Вегас

03:30 Даллас - Нэшвилл

05:00 Сиэтл - Аризона



5 апреля, среда



02:00 Каролина - Оттава

02:00 Монреаль - Детройт

02:00 Флорида - Баффало

02:00 Торонто - Коламбус

02:00 Нью-Джерси - Питтсбург

03:00 Сент-Луис - Филадельфия

03:00 Нэшвилл - Вегас

04:00 Калгари - Чикаго

05:00 Ванкувер - Сиэтл

05:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон

05:30 Сан-Хосе - Колорадо



Время начала матчей НХЛ - московское.