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Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 12 апреля



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

12 апреля, среда

02:00 Бостон - Вашингтон
02:00 Нью-Джерси - Баффало
02:00 Каролина - Детройт
02:00 Филадельфия - Коламбус
02:00 Тампа-Бэй - Торонто
02:30 Питтсбург - Чикаго
03:00 Миннесота - Виннипег
04:30 Колорадо - Эдмонтон
05:00 Вегас - Сиэтл
05:00 Анахайм - Ванкувер

13 апреля, четверг

02:00 Айлендерс - Монреаль
02:30 Сент-Луис - Даллас
05:00 Калгари - Сан-Хосе

14 апреля, пятница

Заключительный день регулярного чемпионата.

02:00 Коламбус - Питтсбург
02:00 Монреаль - Бостон
02:00 Рейнджерс - Торонто
02:00 Баффало - Оттава
02:00 Вашингтон - Нью-Джерси
02:00 Флорида - Каролина
02:00 Тампа-Бэй - Детройт
03:00 Нэшвилл - Миннесота
03:00 Даллас - Сент-Луис
03:30 Чикаго - Филадельфия
04:00 Колорадо - Виннипег
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе
05:00 Анахайм - Лос-Анджелес
05:00 Аризона - Ванкувер
05:30 Сиэтл - Вегас

Время начала матчей НХЛ - московское.









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