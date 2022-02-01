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Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 14 марта



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

14 марта 2023, вторник

02:30 Торонто - Баффало
02:30 Монреаль - Колорадо
05:00 Сиэтл - Даллас

15 марта 2023, среда

02:00 Каролина - Виннипег
02:00 Рейнджерс - Вашингтон
02:00 Нью-Джерси - Тампа-Бэй
02:00 Питтсбург - Монреаль
02:00 Филадельфия - Вегас
03:00 Нэшвилл - Детройт
03:30 Чикаго - Бостон
04:00 Эдмонтон - Оттава
05:00 Аризона - Калгари
05:00 Ванкувер - Даллас
05:30 Лос-Анджелес - Айлендерс
05:30 Сан-Хосе - Коламбус
02:00 Торонто - Колорадо

16 марта 2023, четверг

02:00 Вашингтон - Баффало
04:30 Сент-Луис - Миннесота
05:00 Анахайм - Айлендерс

17 марта 2023, пятница

02:00 Флорида - Монреаль
02:00 Нью-Джерси - Тампа-Бэй
02:00 Рейнджерс - Питтсбург
02:00 Оттава - Колорадо
03:00 Нэшвилл - Чикаго
03:00 Виннипег - Бостон
04:00 Эдмонтон - Даллас
05:00 Вегас - Калгари
05:00 Аризона - Ванкувер
05:30 Сан-Хосе - Сиэтл
05:30 Лос-Анджелес - Коламбус

18 марта 2023, суббота

02:00 Торонто - Каролина
02:00 Филадельфия - Баффало
02:00 Вашингтон - Сент-Луис
05:00 Анахайм - Коламбус
20:00 Детройт - Колорадо
21:00 Миннесота - Бостон
21:00 Нэшвилл - Виннипег
23:00 Сиэтл - Эдмонтон
00:00 Филадельфия - Каролина

19 марта 2023, воскресенье

01:00 Флорида - Нью-Джерси
02:00 Оттава - Торонто
02:00 Тампа-Бэй - Монреаль
03:00 Рейнджерс - Питтсбург
05:00 Лос-Анджелес - Ванкувер
05:00 Калгари - Даллас
05:30 Аризона - Чикаго
05:30 Сан-Хосе - Айлендерс
20:00 Баффало - Бостон
21:00 Миннесота - Вашингтон
23:00 Вегас - Коламбус

Время начала матчей НХЛ - московское.









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