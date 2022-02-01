Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 15 марта





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

15 марта 2023, среда



02:00 Каролина - Виннипег

02:00 Рейнджерс - Вашингтон

02:00 Нью-Джерси - Тампа-Бэй

02:00 Питтсбург - Монреаль

02:00 Филадельфия - Вегас

03:00 Нэшвилл - Детройт

03:30 Чикаго - Бостон

04:00 Эдмонтон - Оттава

05:00 Аризона - Калгари

05:00 Ванкувер - Даллас

05:30 Лос-Анджелес - Айлендерс

05:30 Сан-Хосе - Коламбус

02:00 Торонто - Колорадо



16 марта 2023, четверг



02:00 Вашингтон - Баффало

04:30 Сент-Луис - Миннесота

05:00 Анахайм - Айлендерс



17 марта 2023, пятница



02:00 Флорида - Монреаль

02:00 Нью-Джерси - Тампа-Бэй

02:00 Рейнджерс - Питтсбург

02:00 Оттава - Колорадо

03:00 Нэшвилл - Чикаго

03:00 Виннипег - Бостон

04:00 Эдмонтон - Даллас

05:00 Вегас - Калгари

05:00 Аризона - Ванкувер

05:30 Сан-Хосе - Сиэтл

05:30 Лос-Анджелес - Коламбус



18 марта 2023, суббота



02:00 Торонто - Каролина

02:00 Филадельфия - Баффало

02:00 Вашингтон - Сент-Луис

05:00 Анахайм - Коламбус

20:00 Детройт - Колорадо

21:00 Миннесота - Бостон

21:00 Нэшвилл - Виннипег

23:00 Сиэтл - Эдмонтон

00:00 Филадельфия - Каролина



19 марта 2023, воскресенье



01:00 Флорида - Нью-Джерси

02:00 Оттава - Торонто

02:00 Тампа-Бэй - Монреаль

03:00 Рейнджерс - Питтсбург

05:00 Лос-Анджелес - Ванкувер

05:00 Калгари - Даллас

05:30 Аризона - Чикаго

05:30 Сан-Хосе - Айлендерс

20:00 Баффало - Бостон

21:00 Миннесота - Вашингтон

23:00 Вегас - Коламбус



Время начала матчей НХЛ - московское.