Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 17 марта

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
17 марта 2023, пятница
02:00 Флорида - Монреаль
02:00 Нью-Джерси - Тампа-Бэй
02:00 Рейнджерс - Питтсбург
02:00 Оттава - Колорадо
03:00 Нэшвилл - Чикаго
03:00 Виннипег - Бостон
04:00 Эдмонтон - Даллас
05:00 Вегас - Калгари
05:00 Аризона - Ванкувер
05:30 Сан-Хосе - Сиэтл
05:30 Лос-Анджелес - Коламбус
18 марта 2023, суббота
02:00 Торонто - Каролина
02:00 Филадельфия - Баффало
02:00 Вашингтон - Сент-Луис
05:00 Анахайм - Коламбус
20:00 Детройт - Колорадо
21:00 Миннесота - Бостон
21:00 Нэшвилл - Виннипег
23:00 Сиэтл - Эдмонтон
00:00 Филадельфия - Каролина
19 марта 2023, воскресенье
01:00 Флорида - Нью-Джерси
02:00 Оттава - Торонто
02:00 Тампа-Бэй - Монреаль
03:00 Рейнджерс - Питтсбург
05:00 Лос-Анджелес - Ванкувер
05:00 Калгари - Даллас
05:30 Аризона - Чикаго
05:30 Сан-Хосе - Айлендерс
20:00 Баффало - Бостон
21:00 Миннесота - Вашингтон
23:00 Вегас - Коламбус
Время начала матчей НХЛ - московское.