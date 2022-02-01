Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 19 марта

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
19 марта 2023, воскресенье
01:00 Флорида - Нью-Джерси
02:00 Оттава - Торонто
02:00 Тампа-Бэй - Монреаль
03:00 Рейнджерс - Питтсбург
05:00 Лос-Анджелес - Ванкувер
05:00 Калгари - Даллас
05:30 Аризона - Чикаго
05:30 Сан-Хосе - Айлендерс
20:00 Баффало - Бостон
21:00 Миннесота - Вашингтон
23:00 Вегас - Коламбус
Время начала матчей НХЛ - московское.