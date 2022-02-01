Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 19 марта





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

19 марта 2023, воскресенье



01:00 Флорида - Нью-Джерси

02:00 Оттава - Торонто

02:00 Тампа-Бэй - Монреаль

03:00 Рейнджерс - Питтсбург

05:00 Лос-Анджелес - Ванкувер

05:00 Калгари - Даллас

05:30 Аризона - Чикаго

05:30 Сан-Хосе - Айлендерс

20:00 Баффало - Бостон

21:00 Миннесота - Вашингтон

23:00 Вегас - Коламбус



Время начала матчей НХЛ - московское.