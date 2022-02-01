Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 2 апреля

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
2 апреля, воскресенье
02:00 Коламбус - Флорида
02:00 Оттава - Торонто
02:00 Монреаль - Каролина
02:00 Тампа-Бэй - Айлендерс
02:00 Филадельфия - Баффало
03:00 Чикаго - Нью-Джерси
04:00 Колорадо - Даллас
05:00 Сиэтл - Лос-Анджелес
05:00 Аризона - Сан-Хосе
05:00 Эдмонтон - Анахайм
05:00 Вегас - Миннесота
20:00 Вашингтон - Рейнджерс
22:30 Сент-Луис - Бостон
3 апреля, понедельник
01:00 Каролина - Айлендерс
01:00 Питтсбург - Филадельфия
01:00 Коламбус - Оттава
02:00 Виннипег - Нью-Джерси
02:00 Торонто - Детройт
03:00 Ванкувер - Лос-Анджелес
03:00 Калгари - Анахайм
4 апреля, вторник
03:00 Миннесота - Вегас
03:30 Даллас - Нэшвилл
05:00 Сиэтл - Аризона
5 апреля, среда
02:00 Каролина - Оттава
02:00 Монреаль - Детройт
02:00 Флорида - Баффало
02:00 Торонто - Коламбус
02:00 Нью-Джерси - Питтсбург
03:00 Сент-Луис - Филадельфия
03:00 Нэшвилл - Вегас
04:00 Калгари - Чикаго
05:00 Ванкувер - Сиэтл
05:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон
05:30 Сан-Хосе - Колорадо
Время начала матчей НХЛ - московское.