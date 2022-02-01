Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 20 марта





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

20 марта 2023, понедельник



02:00 Сент-Луис - Виннипег

02:00 Рейнджерс - Нэшвилл

02:00 Тампа-Бэй - Нью-Джерси

03:00 Анахайм - Ванкувер



21 марта 2023, вторник



02:00 Детройт - Флорида

02:00 Питтсбург - Оттава

04:00 Колорадо - Чикаго

04:30 Эдмонтон - Сан-Хосе

05:30 Лос-Анджелес - Калгари



22 марта 2023, среда



02:00 Баффало - Нэшвилл

02:00 Бостон - Оттава

02:00 Монреаль - Тампа-Бэй

02:00 Нью-Джерси - Миннесота

02:00 Рейнджерс - Каролина

02:00 Филадельфия - Флорида

02:00 Вашингтон - Коламбус

02:30 Айлендерс - Торонто

03:00 Сент-Луис - Детройт

03:00 Виннипег - Аризона

03:30 Даллас - Сиэтл

05:00 Анахайм - Калгари

05:00 Ванкувер - Вегас



23 марта 2023, четверг



03:00 Колорадо - Питтсбург

05:30 Эдмонтон - Аризона



24 марта 2023, пятница



01:30 Филадельфия - Миннесота

02:00 Бостон - Монреаль

02:00 Флорида - Торонто

02:00 Каролина - Рейнджерс

02:00 Оттава - Тампа-Бэй

02:00 Вашингтон - Чикаго

02:00 Детройт - Сент-Луис

03:00 Нэшвилл - Сиэтл

04:00 Даллас - Питтсбург

04:00 Калгари - Вегас

05:00 Анахайм - Виннипег

05:00 Ванкувер - Сан-Хосе



25 марта 2023, суббота



02:00 Баффало - Нью-Джерси

02:00 Коламбус - Айлендерс

04:00 Колорадо - Аризона

20:00 Бостон - Тампа-Бэй

20:00 Филадельфия - Детройт

21:00 Нэшвилл - Сиэтл

23:00 Лос-Анджелес - Виннипег

23:00 Калгари - Сан-Хосе



Время начала матчей НХЛ - московское.