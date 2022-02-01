Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 20 марта

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
20 марта 2023, понедельник
02:00 Сент-Луис - Виннипег
02:00 Рейнджерс - Нэшвилл
02:00 Тампа-Бэй - Нью-Джерси
03:00 Анахайм - Ванкувер
21 марта 2023, вторник
02:00 Детройт - Флорида
02:00 Питтсбург - Оттава
04:00 Колорадо - Чикаго
04:30 Эдмонтон - Сан-Хосе
05:30 Лос-Анджелес - Калгари
22 марта 2023, среда
02:00 Баффало - Нэшвилл
02:00 Бостон - Оттава
02:00 Монреаль - Тампа-Бэй
02:00 Нью-Джерси - Миннесота
02:00 Рейнджерс - Каролина
02:00 Филадельфия - Флорида
02:00 Вашингтон - Коламбус
02:30 Айлендерс - Торонто
03:00 Сент-Луис - Детройт
03:00 Виннипег - Аризона
03:30 Даллас - Сиэтл
05:00 Анахайм - Калгари
05:00 Ванкувер - Вегас
23 марта 2023, четверг
03:00 Колорадо - Питтсбург
05:30 Эдмонтон - Аризона
24 марта 2023, пятница
01:30 Филадельфия - Миннесота
02:00 Бостон - Монреаль
02:00 Флорида - Торонто
02:00 Каролина - Рейнджерс
02:00 Оттава - Тампа-Бэй
02:00 Вашингтон - Чикаго
02:00 Детройт - Сент-Луис
03:00 Нэшвилл - Сиэтл
04:00 Даллас - Питтсбург
04:00 Калгари - Вегас
05:00 Анахайм - Виннипег
05:00 Ванкувер - Сан-Хосе
25 марта 2023, суббота
02:00 Баффало - Нью-Джерси
02:00 Коламбус - Айлендерс
04:00 Колорадо - Аризона
20:00 Бостон - Тампа-Бэй
20:00 Филадельфия - Детройт
21:00 Нэшвилл - Сиэтл
23:00 Лос-Анджелес - Виннипег
23:00 Калгари - Сан-Хосе
Время начала матчей НХЛ - московское.