Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 28 марта





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

28 марта, вторник



28.03 02:00 Оттава - Флорида

28.03 02:00 Баффало - Монреаль

28.03 02:30 Айлендерс - Нью-Джерси

28.03 03:00 Миннесота - Сиэтл

28.03 05:00 Аризона - Эдмонтон

28.03 05:00 Анахайм - Колорадо



29 марта, среда



29.03 02:00 Каролина - Тампа-Бэй

29.03 02:00 Бостон - Нэшвилл

29.03 02:00 Филадельфия - Монреаль

29.03 02:00 Рейнджерс - Коламбус

29.03 02:00 Детройт - Питтсбург

29.03 03:00 Сент-Луис - Ванкувер

29.03 03:30 Чикаго - Даллас

29.03 04:00 Калгари - Лос-Анджелес

29.03 05:00 Вегас - Эдмонтон

29.03 05:30 Сан-Хосе - Виннипег



30 марта, четверг



30.03 02:30 Вашингтон - Айлендерс

30.03 02:30 Торонто - Флорида

30.03 05:00 Колорадо - Миннесота



31 марта, пятница



31.03 02:00 Бостон - Коламбус

31.03 02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс

31.03 02:00 Монреаль - Флорида

31.03 02:00 Оттава - Филадельфия

31.03 02:00 Питтсбург - Нэшвилл

31.03 02:00 Тампа-Бэй - Вашингтон

31.03 02:30 Детройт - Каролина

31.03 03:30 Чикаго - Сент-Луис

31.03 04:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес

31.03 05:00 Сиэтл - Анахайм

31.03 05:30 Сан-Хосе - Вегас



Время начала матчей НХЛ - московское.