Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 29 марта

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.
Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
29 марта, среда
29.03 02:00 Каролина - Тампа-Бэй
29.03 02:00 Бостон - Нэшвилл
29.03 02:00 Филадельфия - Монреаль
29.03 02:00 Рейнджерс - Коламбус
29.03 02:00 Детройт - Питтсбург
29.03 03:00 Сент-Луис - Ванкувер
29.03 03:30 Чикаго - Даллас
29.03 04:00 Калгари - Лос-Анджелес
29.03 05:00 Вегас - Эдмонтон
29.03 05:30 Сан-Хосе - Виннипег
30 марта, четверг
30.03 02:30 Вашингтон - Айлендерс
30.03 02:30 Торонто - Флорида
30.03 05:00 Колорадо - Миннесота
31 марта, пятница
31.03 02:00 Бостон - Коламбус
31.03 02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс
31.03 02:00 Монреаль - Флорида
31.03 02:00 Оттава - Филадельфия
31.03 02:00 Питтсбург - Нэшвилл
31.03 02:00 Тампа-Бэй - Вашингтон
31.03 02:30 Детройт - Каролина
31.03 03:30 Чикаго - Сент-Луис
31.03 04:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
31.03 05:00 Сиэтл - Анахайм
31.03 05:30 Сан-Хосе - Вегас
Время начала матчей НХЛ - московское.