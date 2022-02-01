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Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 30 марта



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

29 марта, среда

29.03 02:00 Каролина - Тампа-Бэй
29.03 02:00 Бостон - Нэшвилл
29.03 02:00 Филадельфия - Монреаль
29.03 02:00 Рейнджерс - Коламбус
29.03 02:00 Детройт - Питтсбург
29.03 03:00 Сент-Луис - Ванкувер
29.03 03:30 Чикаго - Даллас
29.03 04:00 Калгари - Лос-Анджелес
29.03 05:00 Вегас - Эдмонтон
29.03 05:30 Сан-Хосе - Виннипег

30 марта, четверг

30.03 02:30 Вашингтон - Айлендерс
30.03 02:30 Торонто - Флорида
30.03 05:00 Колорадо - Миннесота

31 марта, пятница

31.03 02:00 Бостон - Коламбус
31.03 02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс
31.03 02:00 Монреаль - Флорида
31.03 02:00 Оттава - Филадельфия
31.03 02:00 Питтсбург - Нэшвилл
31.03 02:00 Тампа-Бэй - Вашингтон
31.03 02:30 Детройт - Каролина
31.03 03:30 Чикаго - Сент-Луис
31.03 04:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес
31.03 05:00 Сиэтл - Анахайм
31.03 05:30 Сан-Хосе - Вегас

Время начала матчей НХЛ - московское.









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