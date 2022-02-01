Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 8 апреля





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

8 апреля, суббота



19:30 Баффало - Каролина

20:00 Миннесота - Сент-Луис

22:30 Даллас - Вегас Голден

23:00 Сан-Хосе - Эдмонтон



9 апреля, воскресенье



00:30 Аризона - Анахайм

02:00 Виннипег - Нэшвилл

02:00 Коламбусс - Рейнджерс

02:00 Бостон - Нью-Джерси

02:00 Оттава - Тампа-Бэй

02:00 Вашингтон - Флорида

02:00 Торонто - Монреаль

02:30 Айлендерс - Филадельфия

03:00 Детройт - Питтсбург

05:00 Сиэтл - Чикаго

05:00 Ванкувер - Калгари

05:30 Лос-Анджелес - Колорадо



10 апреля, понедельник



01:00 Филадельфия - Бостон

03:30 Анахайм - Колорадо



11 апреля, вторник



02:00 Виннипег - Сан-Хосе

02:00 Флорида - Торонто

02:00 Рейнджерс - Баффало

02:00 Оттава - Каролина

02:00 Вашингтон - Айлендерс

02:00 Детройт - Даллас

04:00 Чикаго - Миннесота

04:30 Калгари - Нэшвилл

05:00 Аризона - Сиэтл

05:30 Лос-Анджелес - Ванкувер



12 апреля, среда



02:00 Бостон - Вашингтон

02:00 Нью-Джерси - Баффало

02:00 Каролина - Детройт

02:00 Филадельфия - Коламбус

02:00 Тампа-Бэй - Торонто

02:30 Питтсбург - Чикаго

03:00 Миннесота - Виннипег

04:30 Колорадо - Эдмонтон

05:00 Вегас - Сиэтл

05:00 Анахайм - Ванкувер



13 апреля, четверг



02:00 Айлендерс - Монреаль

02:30 Сент-Луис - Даллас

05:00 Калгари - Сан-Хосе



14 апреля, пятница



Заключительный день регулярного чемпионата.



02:00 Коламбус - Питтсбург

02:00 Монреаль - Бостон

02:00 Рейнджерс - Торонто

02:00 Баффало - Оттава

02:00 Вашингтон - Нью-Джерси

02:00 Флорида - Каролина

02:00 Тампа-Бэй - Детройт

03:00 Нэшвилл - Миннесота

03:00 Даллас - Сент-Луис

03:30 Чикаго - Филадельфия

04:00 Колорадо - Виннипег

04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе

05:00 Анахайм - Лос-Анджелес

05:00 Аризона - Ванкувер

05:30 Сиэтл - Вегас



Время начала матчей НХЛ - московское.