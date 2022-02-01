Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 8 апреля



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

8 апреля, суббота

19:30 Баффало - Каролина
20:00 Миннесота - Сент-Луис
22:30 Даллас - Вегас Голден
23:00 Сан-Хосе - Эдмонтон

9 апреля, воскресенье

00:30 Аризона - Анахайм
02:00 Виннипег - Нэшвилл
02:00 Коламбусс - Рейнджерс
02:00 Бостон - Нью-Джерси
02:00 Оттава - Тампа-Бэй
02:00 Вашингтон - Флорида
02:00 Торонто - Монреаль
02:30 Айлендерс - Филадельфия
03:00 Детройт - Питтсбург
05:00 Сиэтл - Чикаго
05:00 Ванкувер - Калгари
05:30 Лос-Анджелес - Колорадо

10 апреля, понедельник

01:00 Филадельфия - Бостон
03:30 Анахайм - Колорадо

11 апреля, вторник

02:00 Виннипег - Сан-Хосе
02:00 Флорида - Торонто
02:00 Рейнджерс - Баффало
02:00 Оттава - Каролина
02:00 Вашингтон - Айлендерс
02:00 Детройт - Даллас
04:00 Чикаго - Миннесота
04:30 Калгари - Нэшвилл
05:00 Аризона - Сиэтл
05:30 Лос-Анджелес - Ванкувер

12 апреля, среда

02:00 Бостон - Вашингтон
02:00 Нью-Джерси - Баффало
02:00 Каролина - Детройт
02:00 Филадельфия - Коламбус
02:00 Тампа-Бэй - Торонто
02:30 Питтсбург - Чикаго
03:00 Миннесота - Виннипег
04:30 Колорадо - Эдмонтон
05:00 Вегас - Сиэтл
05:00 Анахайм - Ванкувер

13 апреля, четверг

02:00 Айлендерс - Монреаль
02:30 Сент-Луис - Даллас
05:00 Калгари - Сан-Хосе

14 апреля, пятница

Заключительный день регулярного чемпионата.

02:00 Коламбус - Питтсбург
02:00 Монреаль - Бостон
02:00 Рейнджерс - Торонто
02:00 Баффало - Оттава
02:00 Вашингтон - Нью-Джерси
02:00 Флорида - Каролина
02:00 Тампа-Бэй - Детройт
03:00 Нэшвилл - Миннесота
03:00 Даллас - Сент-Луис
03:30 Чикаго - Филадельфия
04:00 Колорадо - Виннипег
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе
05:00 Анахайм - Лос-Анджелес
05:00 Аризона - Ванкувер
05:30 Сиэтл - Вегас

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2012/13
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли
    •




    Расписание плей-офф КХЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 8 апреля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание чемпионата Англии по футболу АПЛ 2022/2023, результаты матчей

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 7 апреля

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание гонок чемпионата России по биатлону: 6 апреля 2023 - женский марафон

    Чемпионат России по биатлону 2023

    Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 8 апреля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 8 апреля 2023
    Время начала Локомотив - Зенит 9 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Краснодар - Пари НН 9 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала ЦСКА - Химки 9 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Сочи - Крылья Советов 9 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Спартак - Динамо 8 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Ахмат - Урал 8 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Торпедо - Факел 8 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Хоккей КХЛ. Ак Барс - Авангард 7 апреля: счет в серии, где смотреть прямую трансляцию


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru