Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

12 апреля, среда

02:00 Бостон - Вашингтон
02:00 Нью-Джерси - Баффало
02:00 Каролина - Детройт
02:00 Филадельфия - Коламбус
02:00 Тампа-Бэй - Торонто
02:30 Питтсбург - Чикаго
03:00 Миннесота - Виннипег
04:30 Колорадо - Эдмонтон
05:00 Вегас - Сиэтл
05:00 Анахайм - Ванкувер

13 апреля, четверг

02:00 Айлендерс - Монреаль
02:30 Сент-Луис - Даллас
05:00 Калгари - Сан-Хосе

14 апреля, пятница

Заключительный день регулярного чемпионата.

02:00 Коламбус - Питтсбург
02:00 Монреаль - Бостон
02:00 Рейнджерс - Торонто
02:00 Баффало - Оттава
02:00 Вашингтон - Нью-Джерси
02:00 Флорида - Каролина
02:00 Тампа-Бэй - Детройт
03:00 Нэшвилл - Миннесота
03:00 Даллас - Сент-Луис
03:30 Чикаго - Филадельфия
04:00 Колорадо - Виннипег
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе
05:00 Анахайм - Лос-Анджелес
05:00 Аризона - Ванкувер
05:30 Сиэтл - Вегас

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли, пары первого ...
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2012/13
  • Обладатели Кубка Стэнли
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
    •




    Лига Европы по футболу 2022/2023: расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.

    Расписание РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли, пары первого раунда

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание финала и результаты Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 14 апреля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 14 апреля 2023
    Где находится Калужская область на карте России, карта Калужской области с городами
    Ростов - Зенит 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Факел - Ахмат 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Оренбург - Локомотив 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Торпедо - Спартак 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Урал - ЦСКА 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Сочи - Краснодар 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Динамо - Пари НН 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru