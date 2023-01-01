Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 27 апреля





Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершился 15 апреля. Каждая из 32 команд провела в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате сыграно 1312 матчей.



Плей-офф начнется 18 апреля и завершится финальной серией в июне 2023 года.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

18 апреля, вторник



02:00 Каролина - Айлендерс - 2:1

02:30 Бостон - Флорида - 3:1

04:30 Даллас - Миннесота - 2:3 2ОТ

05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ



19 апреля, среда



02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5

02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7

04:30 Вегас - Виннипег - 1:5

05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3



20 апреля, четверг



02:00 Каролина - Айлендерс - 4:3 ОТ

02:30 Бостон - Флорида - 3:6

04:30 Даллас - Миннесота - 7:3

05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:2



21 апреля, пятница



02:00 Торонто - Тампа-Бэй - 7:2

02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5

04:30 Колорадо - Сиэтл - 3:2

05:00 Вегас - Виннипег - 5:2



22 апреля, суббота



02:00 Айлендерс - Каролина - 5:1

02:30 Флорида - Бостон - 2:4

04:30 Миннесота - Даллас - 5:1

05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 3:2 ОТ

23:00 Виннипег - Вегас - 4:5 2 ОТ



23 апреля, воскресенье



02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 3:4 ОТ

03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:2 ОТ

05:00 Сиэтл - Колорадо - 4:6

20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5

22:30 Флорида - Бостон - 2:6



24 апреля, понедельник



01:30 Миннесота - Даллас - 2:3

04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5 ОТ



25 апреля, вторник



02:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:3

02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 4:5 ОТ

04:30 Виннипег - Вегас - 2:4

05:00 Сиэтл - Колорадо - 3:2 ОТ



26 апреля, среда



02:00 Каролина - Айлендерс - 2:3

03:00 Даллас - Миннесота - 4:0

04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:3



27 апреля, четверг



02:00 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ

04:30 Колорадо - Сиэтл - 2:3



28 апреля, пятница



02:00 Торонто - Тампа-Бэй

02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс

05:00 Вегас - Виннипег



Время начала матчей НХЛ - московское.