



Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершился 15 апреля. Каждая из 32 команд провела в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате сыграно 1312 матчей.



Плей-офф начнется 18 апреля и завершится финальной серией в июне 2023 года.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



1/8 финала





18 апреля, вторник



02:00 Каролина - Айлендерс - 2:1

02:30 Бостон - Флорида - 3:1

04:30 Даллас - Миннесота - 2:3 2ОТ

05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ



19 апреля, среда



02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5

02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7

04:30 Вегас - Виннипег - 1:5

05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3



20 апреля, четверг



02:00 Каролина - Айлендерс - 4:3 ОТ

02:30 Бостон - Флорида - 3:6

04:30 Даллас - Миннесота - 7:3

05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:2



21 апреля, пятница



02:00 Торонто - Тампа-Бэй - 7:2

02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5

04:30 Колорадо - Сиэтл - 3:2

05:00 Вегас - Виннипег - 5:2



22 апреля, суббота



02:00 Айлендерс - Каролина - 5:1

02:30 Флорида - Бостон - 2:4

04:30 Миннесота - Даллас - 5:1

05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 3:2 ОТ

23:00 Виннипег - Вегас - 4:5 2 ОТ



23 апреля, воскресенье



02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 3:4 ОТ

03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:2 ОТ

05:00 Сиэтл - Колорадо - 4:6

20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5

22:30 Флорида - Бостон - 2:6



24 апреля, понедельник



01:30 Миннесота - Даллас - 2:3

04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5 ОТ



25 апреля, вторник



02:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:3

02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 4:5 ОТ

04:30 Виннипег - Вегас - 2:4

05:00 Сиэтл - Колорадо - 3:2 ОТ



26 апреля, среда



02:00 Каролина - Айлендерс - 2:3

03:00 Даллас - Миннесота - 4:0

04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:3



27 апреля, четверг



02:00 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ

04:30 Колорадо - Сиэтл - 2:3



28 апреля, пятница



02:00 Торонто - Тампа- Бэй - 2:4

02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0

05:00 Вегас - Виннипег - 4:1



29 апреля, субота



02:00 Айлендерс - Каролина - 1:2 ОТ

02:30 Флорида - Бостон - 7:5

04:30 Миннесота - Даллас - 1:4

05:00 Сиэтл - Колорадо - 1:4



30 апреля, воскресенье



02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 1:2 ОТ

03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 5:2

05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5



1 мая, понедельник



01:30 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ

04:30 Колорадо - Сиэтл - 1:2



2 мая, вторник



03:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0



1/4 финала



3 мая, среда



02:00 Торонто - Флорида - 2:4

04:30 Даллас - Сиэтл - 4:5 ОТ



4 мая, четверг



02:00 Каролина - Нью-Джерси - 5:1

04:30 Вегас - Эдмонтон - 6:4



5 мая, пятница



02:00 Торонто - Флорида - 2:3

04:30 Даллас - Сиэтл - 4:2



6 мая, суббота



02:00 Каролина - Нью-Джерси - 6:1



7 мая, воскресенье



02:00 Вегас - Эдмонтон - 1:5

22:30 Нью-Джерси - Каролина - 8:4



8 мая, понедельник



01:30 Флорида - Торонто - 3:2

04:30 Сиэтл - Даллас - 7:2



9 мая, вторник



03:30 Эдмонтон - Вегас - 1:5



10 мая, среда



02:00 Нью-Джерси - Каролина - 1:6

04:30 Сиэтл - Даллас - 3:6



11 мая, четверг



02:00 Флорида - Торонто - 1:2

05:00 Эдмонтон - Вегас - 4:1



12 мая, пятница



02:00 Каролина - Нью-Джерси - 3:2 ОТ

04:30 Даллас - Сиэтл - 5:2



13 мая, суббота



02:00 Торонто - Флорида - 2:3 ОТ

04:30 Вегас - Эдмонтон - 4:3



14 мая, воскресенье



02:00 Сиэтл - Даллас - 6:3



15 мая, понедельник



05:00 Эдмонтон - Вегас - 2:5



16 мая, вторник



03:00 Даллас - Сиэтл - 2:1



1/2 финала



19 мая, пятница



03:00 Каролина - Флорида - 2:3 4ОТ



20 мая, суббота



03:30 Вегас - Даллас - 4:3 ОТ



21 мая, воскресенье



03:00 Каролина - Флорида - 1:2 ОТ

22:00 Вегас - Даллас - 3:2 ОТ



23 мая, вторник



03:00 Флорида - Каролина - 1:0



24 мая, среда



03:00 Даллас - Вегас - 0:4



25 мая, четверг



03:00 Флорида - Каролина - 4:3



26 мая, пятница



03:00 Даллас - Вегас - 3:2 ОТ



28 мая, воскресенье



03:00 Вегас - Даллас - 2:4



30 мая, вторник



03:00 Даллас - Вегас - 0:6



Финал Кубка Стэнли 2023



4 июня, воскресенье



03:00 Вегас - Флорида



6 июня, вторник



03:00 Вегас - Флорида



9 июня, пятница



03:00 Флорида - Вегас



11 июня, воскресенье



03:00 Флорида - Вегас



14 июня, среда



03:00 Вегас - Флорида



17 июня, суббота



03:00 Флорида - Вегас



20 июня, вторник



03:00 Вегас - Флорида



Время начала матчей НХЛ - московское.