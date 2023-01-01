Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 5 мая



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершился 15 апреля. Каждая из 32 команд провела в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате сыграно 1312 матчей.

Плей-офф начнется 18 апреля и завершится финальной серией в июне 2023 года.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 
1/8 финала

18 апреля, вторник

02:00 Каролина - Айлендерс - 2:1
02:30 Бостон - Флорида - 3:1
04:30 Даллас - Миннесота - 2:3 2ОТ
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ

19 апреля, среда

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7
04:30 Вегас - Виннипег - 1:5
05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3

20 апреля, четверг

02:00 Каролина - Айлендерс - 4:3 ОТ
02:30 Бостон - Флорида - 3:6
04:30 Даллас - Миннесота - 7:3
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:2

21 апреля, пятница

02:00 Торонто - Тампа-Бэй - 7:2
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
04:30 Колорадо - Сиэтл - 3:2
05:00 Вегас - Виннипег - 5:2

22 апреля, суббота

02:00 Айлендерс - Каролина - 5:1
02:30 Флорида - Бостон - 2:4
04:30 Миннесота - Даллас - 5:1
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 3:2 ОТ
23:00 Виннипег - Вегас - 4:5 2 ОТ

23 апреля, воскресенье

02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 3:4 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:2 ОТ
05:00 Сиэтл - Колорадо - 4:6
20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5
22:30 Флорида - Бостон - 2:6

24 апреля, понедельник

01:30 Миннесота - Даллас - 2:3
04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5 ОТ

25 апреля, вторник

02:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:3
02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 4:5 ОТ
04:30 Виннипег - Вегас - 2:4
05:00 Сиэтл - Колорадо - 3:2 ОТ

26 апреля, среда

02:00 Каролина - Айлендерс - 2:3
03:00 Даллас - Миннесота - 4:0
04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:3

27 апреля, четверг

02:00 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ
04:30 Колорадо - Сиэтл - 2:3

28 апреля, пятница

02:00 Торонто - Тампа- Бэй - 2:4
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0
05:00 Вегас - Виннипег - 4:1

29 апреля, субота

02:00 Айлендерс - Каролина - 1:2 ОТ
02:30 Флорида - Бостон - 7:5
04:30 Миннесота - Даллас - 1:4
05:00 Сиэтл - Колорадо - 1:4

30 апреля, воскресенье

02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 1:2 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 5:2
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5

1 мая, понедельник

01:30 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ
04:30 Колорадо - Сиэтл - 1:2

2 мая, вторник

03:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0

1/4 финала

3 мая, среда

02:00 Торонто - Флорида - 2:4
04:30 Даллас - Сиэтл - 4:5 ОТ

4 мая, четверг

02:00 Каролина - Нью-Джерси - 5:1
04:30 Вегас - Эдмонтон - 6:4

5 мая, пятница

02:00 Торонто - Флорида
04:30 Даллас - Сиэтл

6 мая, суббота

02:00 Каролина - Нью-Джерси

7 мая, воскресенье

02:00 Вегас - Эдмонтон
22:30 Нью-Джерси - Каролина

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли
  • Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнл ...
  • Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2012/13
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 5 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ

    Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

    Сможет ли лучший российский хоккеист в истории НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередить легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 5 мая 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 5 мая 2023
    Где находится на карте аэродром Бельбек в Крыму
    Время начала Химки - Динамо 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Разговоры о важном 4 мая 2023, тема классного часа - День Победы
    Где находится на карте поселок Волна в Темрюкском районе Краснодарского края
    Расписание Формула-1 Гран-при Майами, 5-7 мая 2023
    Самые смешные анекдоты дня - 4 мая 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 3 мая 2023 года
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru