Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 6 июня



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершился 15 апреля. Каждая из 32 команд провела в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате сыграно 1312 матчей.

Плей-офф начнется 18 апреля и завершится финальной серией в июне 2023 года.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 
1/8 финала

18 апреля, вторник

02:00 Каролина - Айлендерс - 2:1
02:30 Бостон - Флорида - 3:1
04:30 Даллас - Миннесота - 2:3 2ОТ
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ

19 апреля, среда

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7
04:30 Вегас - Виннипег - 1:5
05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3

20 апреля, четверг

02:00 Каролина - Айлендерс - 4:3 ОТ
02:30 Бостон - Флорида - 3:6
04:30 Даллас - Миннесота - 7:3
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:2

21 апреля, пятница

02:00 Торонто - Тампа-Бэй - 7:2
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
04:30 Колорадо - Сиэтл - 3:2
05:00 Вегас - Виннипег - 5:2

22 апреля, суббота

02:00 Айлендерс - Каролина - 5:1
02:30 Флорида - Бостон - 2:4
04:30 Миннесота - Даллас - 5:1
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 3:2 ОТ
23:00 Виннипег - Вегас - 4:5 2 ОТ

23 апреля, воскресенье

02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 3:4 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:2 ОТ
05:00 Сиэтл - Колорадо - 4:6
20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5
22:30 Флорида - Бостон - 2:6

24 апреля, понедельник

01:30 Миннесота - Даллас - 2:3
04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5 ОТ

25 апреля, вторник

02:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:3
02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 4:5 ОТ
04:30 Виннипег - Вегас - 2:4
05:00 Сиэтл - Колорадо - 3:2 ОТ

26 апреля, среда

02:00 Каролина - Айлендерс - 2:3
03:00 Даллас - Миннесота - 4:0
04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:3

27 апреля, четверг

02:00 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ
04:30 Колорадо - Сиэтл - 2:3

28 апреля, пятница

02:00 Торонто - Тампа- Бэй - 2:4
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0
05:00 Вегас - Виннипег - 4:1

29 апреля, субота

02:00 Айлендерс - Каролина - 1:2 ОТ
02:30 Флорида - Бостон - 7:5
04:30 Миннесота - Даллас - 1:4
05:00 Сиэтл - Колорадо - 1:4

30 апреля, воскресенье

02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 1:2 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 5:2
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5

1 мая, понедельник

01:30 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ
04:30 Колорадо - Сиэтл - 1:2

2 мая, вторник

03:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0

1/4 финала

3 мая, среда

02:00 Торонто - Флорида - 2:4
04:30 Даллас - Сиэтл - 4:5 ОТ

4 мая, четверг

02:00 Каролина - Нью-Джерси - 5:1
04:30 Вегас - Эдмонтон - 6:4

5 мая, пятница

02:00 Торонто - Флорида - 2:3
04:30 Даллас - Сиэтл - 4:2

6 мая, суббота

02:00 Каролина - Нью-Джерси - 6:1

7 мая, воскресенье

02:00 Вегас - Эдмонтон - 1:5
22:30 Нью-Джерси - Каролина - 8:4

8 мая, понедельник

01:30 Флорида - Торонто - 3:2
04:30 Сиэтл - Даллас - 7:2

9 мая, вторник

03:30 Эдмонтон - Вегас - 1:5

10 мая, среда

02:00 Нью-Джерси - Каролина - 1:6
04:30 Сиэтл - Даллас - 3:6

11 мая, четверг

02:00 Флорида - Торонто - 1:2
05:00 Эдмонтон - Вегас - 4:1

12 мая, пятница

02:00 Каролина - Нью-Джерси - 3:2 ОТ
04:30 Даллас - Сиэтл - 5:2

13 мая, суббота

02:00 Торонто - Флорида - 2:3 ОТ
04:30 Вегас - Эдмонтон - 4:3

14 мая, воскресенье

02:00 Сиэтл - Даллас - 6:3

15 мая, понедельник

05:00 Эдмонтон - Вегас - 2:5

16 мая, вторник

03:00 Даллас - Сиэтл - 2:1

1/2 финала

19 мая, пятница

03:00 Каролина - Флорида - 2:3 4ОТ

20 мая, суббота

03:30 Вегас - Даллас - 4:3 ОТ

21 мая, воскресенье

03:00 Каролина - Флорида - 1:2 ОТ
22:00 Вегас - Даллас - 3:2 ОТ

23 мая, вторник

03:00 Флорида - Каролина - 1:0

24 мая, среда

03:00 Даллас - Вегас - 0:4

25 мая, четверг

03:00 Флорида - Каролина - 4:3

26 мая, пятница

03:00 Даллас - Вегас - 3:2 ОТ

28 мая, воскресенье

03:00 Вегас - Даллас - 2:4

30 мая, вторник

03:00 Даллас - Вегас - 0:6

Финал Кубка Стэнли 2023

4 июня, воскресенье

03:00 Вегас - Флорида - 5:2

6 июня, вторник

03:00 Вегас - Флорида

9 июня, пятница

03:00 Флорида - Вегас

11 июня, воскресенье

03:00 Флорида - Вегас

14 июня, среда

03:00 Вегас - Флорида

17 июня, суббота

03:00 Флорида - Вегас

20 июня, вторник

03:00 Вегас - Флорида

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты Ку ...
  • Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнл ...
  • Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2012/13
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли
    •




    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 6 июня

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионат России по футболу РПЛ 2022/2023: турнирная таблица, расписание, результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершился 3 июня 2023 года.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата - Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    «Севилья» - победитель Лиги Европы по футболу 2022/2023

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.









    Граница России и Украины на карте
    Где находится Новая Таволжанка на карте Белгородской области России
    Где находится Кропивницкий на карте Украины, карта Кировоградской области
    Где находится Красныстав на карте Польши
    Где находится Грайворон на карте Белгородской области
    Где находится Волоконовка на карте Белгородской области, расстояние до границы с Украиной
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области, расстояние до границы с Украиной
    Самые смешные анекдоты дня - 5 июня 2023 года
    Праздники 5 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Праздники 4 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru