Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершился 15 апреля. Каждая из 32 команд провела в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате сыграно 1312 матчей.
Плей-офф начнется 18 апреля и завершится финальной серией в июне 2023 года.
Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023
1/8 финала
18 апреля, вторник
02:00 Каролина - Айлендерс - 2:1
02:30 Бостон - Флорида - 3:1
04:30 Даллас - Миннесота - 2:3 2ОТ
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ
19 апреля, среда
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7
04:30 Вегас - Виннипег - 1:5
05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3
20 апреля, четверг
02:00 Каролина - Айлендерс - 4:3 ОТ
02:30 Бостон - Флорида - 3:6
04:30 Даллас - Миннесота - 7:3
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:2
21 апреля, пятница
02:00 Торонто - Тампа-Бэй - 7:2
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
04:30 Колорадо - Сиэтл - 3:2
05:00 Вегас - Виннипег - 5:2
22 апреля, суббота
02:00 Айлендерс - Каролина - 5:1
02:30 Флорида - Бостон - 2:4
04:30 Миннесота - Даллас - 5:1
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 3:2 ОТ
23:00 Виннипег - Вегас - 4:5 2 ОТ
23 апреля, воскресенье
02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 3:4 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:2 ОТ
05:00 Сиэтл - Колорадо - 4:6
20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5
22:30 Флорида - Бостон - 2:6
24 апреля, понедельник
01:30 Миннесота - Даллас - 2:3
04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5 ОТ
25 апреля, вторник
02:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:3
02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 4:5 ОТ
04:30 Виннипег - Вегас - 2:4
05:00 Сиэтл - Колорадо - 3:2 ОТ
26 апреля, среда
02:00 Каролина - Айлендерс - 2:3
03:00 Даллас - Миннесота - 4:0
04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:3
27 апреля, четверг
02:00 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ
04:30 Колорадо - Сиэтл - 2:3
28 апреля, пятница
02:00 Торонто - Тампа- Бэй - 2:4
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0
05:00 Вегас - Виннипег - 4:1
29 апреля, субота
02:00 Айлендерс - Каролина - 1:2 ОТ
02:30 Флорида - Бостон - 7:5
04:30 Миннесота - Даллас - 1:4
05:00 Сиэтл - Колорадо - 1:4
30 апреля, воскресенье
02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 1:2 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 5:2
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5
1 мая, понедельник
01:30 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ
04:30 Колорадо - Сиэтл - 1:2
2 мая, вторник
03:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0
1/4 финала
3 мая, среда
02:00 Торонто - Флорида - 2:4
04:30 Даллас - Сиэтл - 4:5 ОТ
4 мая, четверг
02:00 Каролина - Нью-Джерси - 5:1
04:30 Вегас - Эдмонтон - 6:4
5 мая, пятница
02:00 Торонто - Флорида - 2:3
04:30 Даллас - Сиэтл - 4:2
6 мая, суббота
02:00 Каролина - Нью-Джерси - 6:1
7 мая, воскресенье
02:00 Вегас - Эдмонтон - 1:5
22:30 Нью-Джерси - Каролина - 8:4
8 мая, понедельник
01:30 Флорида - Торонто - 3:2
04:30 Сиэтл - Даллас - 7:2
9 мая, вторник
03:30 Эдмонтон - Вегас - 1:5
10 мая, среда
02:00 Нью-Джерси - Каролина - 1:6
04:30 Сиэтл - Даллас - 3:6
11 мая, четверг
02:00 Флорида - Торонто - 1:2
05:00 Эдмонтон - Вегас - 4:1
12 мая, пятница
02:00 Каролина - Нью-Джерси - 3:2 ОТ
04:30 Даллас - Сиэтл - 5:2
13 мая, суббота
02:00 Торонто - Флорида - 2:3 ОТ
04:30 Вегас - Эдмонтон - 4:3
14 мая, воскресенье
02:00 Сиэтл - Даллас - 6:3
15 мая, понедельник
05:00 Эдмонтон - Вегас - 2:5
16 мая, вторник
03:00 Даллас - Сиэтл - 2:1
1/2 финала
19 мая, пятница
03:00 Каролина - Флорида - 2:3 4ОТ
20 мая, суббота
03:30 Вегас - Даллас - 4:3 ОТ
21 мая, воскресенье
03:00 Каролина - Флорида - 1:2 ОТ
22:00 Вегас - Даллас - 3:2 ОТ
23 мая, вторник
03:00 Флорида - Каролина - 1:0
24 мая, среда
03:00 Даллас - Вегас - 0:4
25 мая, четверг
03:00 Флорида - Каролина - 4:3
26 мая, пятница
03:00 Даллас - Вегас - 3:2 ОТ
28 мая, воскресенье
03:00 Вегас - Даллас - 2:4
30 мая, вторник
03:00 Даллас - Вегас - 0:6
Финал Кубка Стэнли 2023
4 июня, воскресенье
03:00 Вегас - Флорида - 5:2
6 июня, вторник
03:00 Вегас - Флорида - 7:2
9 июня, пятница
03:00 Флорида - Вегас - 3:2 ОТ
11 июня, воскресенье
03:00 Флорида - Вегас
14 июня, среда
03:00 Вегас - Флорида
17 июня, суббота
03:00 Флорида - Вегас
20 июня, вторник
03:00 Вегас - Флорида
Время начала матчей НХЛ - московское.