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Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 9 июня



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершился 15 апреля. Каждая из 32 команд провела в сезоне по 82 игры, а всего в чемпионате сыграно 1312 матчей.

Плей-офф начнется 18 апреля и завершится финальной серией в июне 2023 года.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 
1/8 финала

18 апреля, вторник

02:00 Каролина - Айлендерс - 2:1
02:30 Бостон - Флорида - 3:1
04:30 Даллас - Миннесота - 2:3 2ОТ
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ

19 апреля, среда

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
02:30 Торонто - Тампа-Бэй - 3:7
04:30 Вегас - Виннипег - 1:5
05:00 Колорадо - Сиэтл - 1:3

20 апреля, четверг

02:00 Каролина - Айлендерс - 4:3 ОТ
02:30 Бостон - Флорида - 3:6
04:30 Даллас - Миннесота - 7:3
05:00 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:2

21 апреля, пятница

02:00 Торонто - Тампа-Бэй - 7:2
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:5
04:30 Колорадо - Сиэтл - 3:2
05:00 Вегас - Виннипег - 5:2

22 апреля, суббота

02:00 Айлендерс - Каролина - 5:1
02:30 Флорида - Бостон - 2:4
04:30 Миннесота - Даллас - 5:1
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 3:2 ОТ
23:00 Виннипег - Вегас - 4:5 2 ОТ

23 апреля, воскресенье

02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 3:4 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:2 ОТ
05:00 Сиэтл - Колорадо - 4:6
20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5
22:30 Флорида - Бостон - 2:6

24 апреля, понедельник

01:30 Миннесота - Даллас - 2:3
04:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5 ОТ

25 апреля, вторник

02:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 1:3
02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 4:5 ОТ
04:30 Виннипег - Вегас - 2:4
05:00 Сиэтл - Колорадо - 3:2 ОТ

26 апреля, среда

02:00 Каролина - Айлендерс - 2:3
03:00 Даллас - Миннесота - 4:0
04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 6:3

27 апреля, четверг

02:00 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ
04:30 Колорадо - Сиэтл - 2:3

28 апреля, пятница

02:00 Торонто - Тампа- Бэй - 2:4
02:30 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0
05:00 Вегас - Виннипег - 4:1

29 апреля, субота

02:00 Айлендерс - Каролина - 1:2 ОТ
02:30 Флорида - Бостон - 7:5
04:30 Миннесота - Даллас - 1:4
05:00 Сиэтл - Колорадо - 1:4

30 апреля, воскресенье

02:00 Тампа-Бэй - Торонто - 1:2 ОТ
03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 5:2
05:00 Лос-Анджелес - Эдмонтон - 4:5

1 мая, понедельник

01:30 Бостон - Флорида - 3:4 ОТ
04:30 Колорадо - Сиэтл - 1:2

2 мая, вторник

03:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 4:0

1/4 финала

3 мая, среда

02:00 Торонто - Флорида - 2:4
04:30 Даллас - Сиэтл - 4:5 ОТ

4 мая, четверг

02:00 Каролина - Нью-Джерси - 5:1
04:30 Вегас - Эдмонтон - 6:4

5 мая, пятница

02:00 Торонто - Флорида - 2:3
04:30 Даллас - Сиэтл - 4:2

6 мая, суббота

02:00 Каролина - Нью-Джерси - 6:1

7 мая, воскресенье

02:00 Вегас - Эдмонтон - 1:5
22:30 Нью-Джерси - Каролина - 8:4

8 мая, понедельник

01:30 Флорида - Торонто - 3:2
04:30 Сиэтл - Даллас - 7:2

9 мая, вторник

03:30 Эдмонтон - Вегас - 1:5

10 мая, среда

02:00 Нью-Джерси - Каролина - 1:6
04:30 Сиэтл - Даллас - 3:6

11 мая, четверг

02:00 Флорида - Торонто - 1:2
05:00 Эдмонтон - Вегас - 4:1

12 мая, пятница

02:00 Каролина - Нью-Джерси - 3:2 ОТ
04:30 Даллас - Сиэтл - 5:2

13 мая, суббота

02:00 Торонто - Флорида - 2:3 ОТ
04:30 Вегас - Эдмонтон - 4:3

14 мая, воскресенье

02:00 Сиэтл - Даллас - 6:3

15 мая, понедельник

05:00 Эдмонтон - Вегас - 2:5

16 мая, вторник

03:00 Даллас - Сиэтл - 2:1

1/2 финала

19 мая, пятница

03:00 Каролина - Флорида - 2:3 4ОТ

20 мая, суббота

03:30 Вегас - Даллас - 4:3 ОТ

21 мая, воскресенье

03:00 Каролина - Флорида - 1:2 ОТ
22:00 Вегас - Даллас - 3:2 ОТ

23 мая, вторник

03:00 Флорида - Каролина - 1:0

24 мая, среда

03:00 Даллас - Вегас - 0:4

25 мая, четверг

03:00 Флорида - Каролина - 4:3

26 мая, пятница

03:00 Даллас - Вегас - 3:2 ОТ

28 мая, воскресенье

03:00 Вегас - Даллас - 2:4

30 мая, вторник

03:00 Даллас - Вегас - 0:6

Финал Кубка Стэнли 2023

4 июня, воскресенье

03:00 Вегас - Флорида - 5:2

6 июня, вторник

03:00 Вегас - Флорида - 7:2

9 июня, пятница

03:00 Флорида - Вегас - 3:2 ОТ

11 июня, воскресенье

03:00 Флорида - Вегас

14 июня, среда

03:00 Вегас - Флорида

17 июня, суббота

03:00 Флорида - Вегас

20 июня, вторник

03:00 Вегас - Флорида

Время начала матчей НХЛ - московское.









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