



Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



10 декабря 2022, суббота



03:00 Баффало - Питтсбург

03:00 Нью-Джерси - Айлендерс

03:00 Коламбус - Калгари

03:00 Вашингтон - Сиэтл

04:30 Чикаго - Виннипег

05:00 Эдмонтон - Миннесота

05:00 Колорадо - Рейнджерс

05:30 Аризона - Бостон

06:00 Анахайм - Сан-Хосе

06:00 Вегас - Филадельфия

21:30 Нэшвилл - Оттава

22:00 Даллас - Детройт



Время начала матчей НХЛ - московское.