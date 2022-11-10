Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 10 ноября


НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


10 ноября 2022, четверг

03:00 Флорида - Каролина
03:30 Монреаль - Ванкувер
03:30 Вашингтон - Питтсбург
06:00 Анахайм - Миннесота

11 ноября 2022, пятница

03:00 Баффало - Вегас
03:00 Коламбус - Филадельфия
03:00 Бостон - Калгари
03:00 Детройт - Рейнджерс
03:00 Каролина - Эдмонтон
03:00 Нью-Джерси - Оттава
03:30 Айлендерс - Аризона
04:00 Сент-Луис - Сан-Хосе
05:00 Колорадо - Нэшвилл
06:30 Лос-Анджелес - Чикаго

12 ноября 2022, суббота

03:00 Вашингтон - Тампа-Бэй
03:00 Торонто - Питтсбург
04:30 Даллас - Сан-Хосе
06:00 Сиэтл - Миннесота
21:00 Филадельфия - Оттава

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз 2022/2023. Расписание и результаты матчей
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2011/12
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли по годам
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 10 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 9 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание чемпионата мира по футболу 2022, результаты матчей ЧМ в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица и результаты . 17-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 10 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 10 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Карта границы России и Украины 2022
    Коронавирус - статистика на 9 ноября в России, Москве и Московской области
    Где находится Снигиревка под Херсоном, на карте Николаевской области Украины
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 9 ноября 2022
    Map of Ukraine with main cities. Ukraine Map in English
    Карта США со штатами на русском. США на карте мира 2022
    Разговоры о важном 14 ноября 2022, материалы для классного часа
    Народные приметы на 10 ноября 2022 - Параскевы Льняницы
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru