Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 10 января







Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 10 января 2023, вторник



03:00 Баффало - Филадельфия

03:30 Оттава - Нэшвилл

03:30 Монреаль - Сиэтл

06:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон



11 января 2023, среда



03:00 Каролина - Нью-Джерси

03:00 Питтсбургз - Ванкувер

03:00 Детройт - Виннипег

03:00 Баффало - Сиэтл

03:00 Рейнджерс - Миннесота

03:00 Тампа-Бэй - Коламбус

03:30 Айлендерс - Даллас

04:00 Сент-Луис - Калгари

05:00 Колорадо - Флорида

05:30 Аризона - Сан-Хосе



12 января 2023, четверг



03:00 Филадельфия - Вашингтон

03:30 Торонто - Нэшвилл

06:00 Анахайм - Эдмонтон

06:00 Лос-Анджелес - Сан-Хосе



13 января 2023, пятница



03:00 Бостон - Сиэтл

03:00 Коламбус - Каролина

03:00 Монреаль - Нэшвилл

03:00 Баффало - Виннипег

03:00 Тампа-Бэй - Ванкувер

03:00 Детройт - Торонто

03:00 Рейнджерс - Даллас

03:30 Айлендерс - Миннесота

04:00 Сент-Луис - Калгари

04:30 Чикаго - Колорадо

05:00 Аризона - Оттава

06:00 Вегас - Флорида



Время начала матчей НХЛ - московское.



















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