



Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.





Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023



11 декабря 2022, воскресенье



00:30 Тампа-Бэй - Флорида

03:00 Монреаль - Лос-Анджелес

03:00 Торонто - Калгари

03:00 Питтсбург - Баффало

03:30 Айлендерс - Каролина

06:00 Ванкувер - Миннесота

23:00 Сент-Луис - Колорадо



12 декабря 2022, понедельник



02:00 Коламбус - Лос-Анджелес

02:00 Флорида - Сиэтл

03:00 Аризона - Филадельфия

03:00 Виннипег - Вашингтон

04:00 Вегас - Бостон



13 декабря 2022, вторник



03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси

03:00 Монреаль - Калгари

03:00 Питтсбург - Даллас

03:30 Оттава - Анахайм

04:00 Сент-Луис - Нэшвилл

04:00 Миннесота - Эдмонтон



14 декабря 2022, среда



03:00 Нью-Джерси - Даллас

03:00 Детройт - Каролина

03:00 Бостон - Айлендерс

03:00 Баффало - Лос-Анджелес

03:00 Флорида - Коламбус

03:00 Тампа-Бэй - Сиэтл

03:00 Торонто - Анахайм

04:00 Нэшвилл - Эдмонтон

04:00 Виннипег - Вегас

04:30 Чикаго - Вашингтон

05:30 Колорадо - Филадельфия

06:30 Сан-Хосе - Аризона



15 декабря 2022, чеверг



03:00 Оттава - Монреаль

03:30 Миннесота - Детройт

06:00 Калгари - Ванкувер



Время начала матчей НХЛ - московское.