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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 11 января



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023

 

11 января 2023, среда

03:00 Каролина - Нью-Джерси
03:00 Питтсбургз - Ванкувер
03:00 Детройт - Виннипег
03:00 Баффало - Сиэтл
03:00 Рейнджерс - Миннесота
03:00 Тампа-Бэй - Коламбус
03:30 Айлендерс - Даллас
04:00 Сент-Луис - Калгари
05:00 Колорадо - Флорида
05:30 Аризона - Сан-Хосе

12 января 2023, четверг

03:00 Филадельфия - Вашингтон
03:30 Торонто - Нэшвилл
06:00 Анахайм - Эдмонтон
06:00 Лос-Анджелес - Сан-Хосе

13 января 2023, пятница

03:00 Бостон - Сиэтл
03:00 Коламбус - Каролина
03:00 Монреаль - Нэшвилл
03:00 Баффало - Виннипег
03:00 Тампа-Бэй - Ванкувер
03:00 Детройт - Торонто
03:00 Рейнджерс - Даллас
03:30 Айлендерс - Миннесота
04:00 Сент-Луис - Калгари
04:30 Чикаго - Колорадо
05:00 Аризона - Оттава
06:00 Вегас - Флорида

Время начала матчей НХЛ - московское.









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