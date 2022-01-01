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Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 12 декабря



НХЛ 2022 2023

Регулярный чемпионат 2022/2023 в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и завершится 14 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.

Каждая из 32 команд проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.

Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023


12 декабря 2022, понедельник

02:00 Коламбус - Лос-Анджелес
02:00 Флорида - Сиэтл
03:00 Аризона - Филадельфия
03:00 Виннипег - Вашингтон
04:00 Вегас - Бостон

13 декабря 2022, вторник

03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси
03:00 Монреаль - Калгари
03:00 Питтсбург - Даллас
03:30 Оттава - Анахайм
04:00 Сент-Луис - Нэшвилл
04:00 Миннесота - Эдмонтон

14 декабря 2022, среда

03:00 Нью-Джерси - Даллас
03:00 Детройт - Каролина
03:00 Бостон - Айлендерс
03:00 Баффало - Лос-Анджелес
03:00 Флорида - Коламбус
03:00 Тампа-Бэй - Сиэтл
03:00 Торонто - Анахайм
04:00 Нэшвилл - Эдмонтон
04:00 Виннипег - Вегас
04:30 Чикаго - Вашингтон
05:30 Колорадо - Филадельфия
06:30 Сан-Хосе - Аризона

15 декабря 2022, чеверг

03:00 Оттава - Монреаль
03:30 Миннесота - Детройт
06:00 Калгари - Ванкувер

Время начала матчей НХЛ - московское.









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